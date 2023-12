Samsung Galaxy Watch6 à ce prix cette montre va suivre le Père Noël jusqu’au sapin

Samsung baisse le prix de la dernière montre connectée la Galaxy Watch 6 Classic. Tenez-vous bien le prix est en baisse et en plus vous recevez une paire d’écouteurs Galaxy Buds FE.

Ce bon plan concerne les version Galaxy Watch6 47mm et 43mm, Bluetooth ou 4G.

Par exemple La Watch6 Classic Bluetooth 43mm passe à 319€ vous économisez 100€ Cliquez ici .

La version 4G 47mm passe quant à elle à 369 euros là encore vous économisez 100€ Cliquez ici

Les autres versions sont aussi en promo cliquez ici pour voir

Samsung Galaxy Watch 6 une vidéo pour tout savoir et les points forts

Un écran avec un luminosité de 2000nits super MOLED.

Les Galaxy Watch 6 tournent sous Wear OS. Ce système ouvre les portes du Play Store de Google et de ses nombreuses applications. WhatsApp, Spotify, Google Maps, vous avez l’embarras du choix.

Vous n’avez plus besoin de sortir votre smartphone de votre poche, elles fonctionnent toutes sur la montre.

Les Galaxy Watch6 accueillent même Samsung Wallet. Cette appli regroupe en un seul endroit des éléments essentiels comme des cartes de crédit, des cartes d’embarquement, des cartes de fidélité, des coupons, etc. Cliquez ici pour ce bon plan



En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités