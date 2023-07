Samsung Galaxy Z Flip 4 prix fou 410€ de réduction immédiate

Le super Samsung Galaxy Z Flip4 est en promo pour les offres d’été. Vous réalisés 410 euros d’économie immédiate sur ce smartphone pliant haut de gamme.

Le Galaxy Z Flip4 passe à 699€ euros seulement pour la version 128 GO Cliquez ici. C’est le prix le plus bas depuis son lancement.

La version 256GO passe quant à elle à 759€ au lieu de 1169€ c’est une super affaire ! Cliquez ici

Quelques infos sur le Samsung Galaxy Z Flip 4

L’ écran principal de 6,7 pouces avec une résolution de 2640 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, assure une fluidité et une netteté optimales.

– L’écran externe de 1,9 pouce pour afficher l’heure, les notifications, le contrôle de la musique ou la prise de selfies sans ouvrir le smartphone.

– Le mode Flex utilise le smartphone à moitié plié, comme un mini ordinateur portable.

– Il est IPx8 ce qui le protège de l’eau.

– Il assure une performance élevée grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, couplé à 8 Go de RAM et à 128 ou 256 Go de stockage interne.

– le smartphone a un double capteur arrière de 12 mégapixels et un capteur avant de 10 mégapixels.

Le Samsung Galaxy Z Flip4 est donc un smartphone innovant et stylé. Il convient aux utilisateurs à la recherche d’un appareil compact et polyvalent. Cliquez ici pour en profiter.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici