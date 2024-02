Samsung Galaxy Z Flip 5 Galaxy S23 et S23 FE les prix les plus bas

Nous avons déniché 3 bons plans qui pourraient vous faire craquer du côté de chez Samsung. Les Galaxy S23, Galaxy S23 FE et le Galaxy Z Flip 5 sont aux meilleurs prix.

Profitez-en c’est une offre limitée si vous avez envie de craquer sur un smartphone Samsung !

Le Galaxy S23 FE 128 GO passe à 573€ au lieu de 699€ et le chargeur est offert ! Cliquez ici

Galaxy S23 256 GO passe à 759€ au lieu de 1099€ et là aussi le chargeur est offert Cliquez ici

Le fameux pliant Galaxy Z Flip 5 (512 GO) à 1089€ au lieu de 1339€ . Le chargeur inclus Cliquez ici.

Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques techniques des smartphones sous forme de tableau ou vidéo

Samsung S23 – La fiche technique complète

Samsung Galaxy S23 – 5G Ecran 6,1 pouces Dynamic AMOLED, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ Définition 2340 x 1080 pixels (Full HD+) – 1750nits – 48Hz à 120Hz

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8Go DDR5 Stockage 128Go, 256Go Extension Non Caméras arrières 50 MP (caméra principale, 85°, f/1.7, OIS)

12 MP (ultra grand angle, 120°, f/2.2)

10 MP (téléobjectif, f/2,4, OIS, zoom optique X3)

Caméras frontales 12MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+) IP68 IP68 Batterie 3900 mAh Charge rapide 25 watts, sans fil 10 watts Dual SIM Double NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, Wi-Fi 6e Prise Jack Non Audio 2 haut-parleurs Android One UI 5.1 – Android 13 Dimensions 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

Galaxy S23 FE – La fiche technique complète

Galaxy S23 FE – 5G Ecran 6,4 pouces Dynamic AMOLED X2 – 120H z (60Hz -> 120Hz) Définition 2340 x 1080 pixels – (403ppi) – 1450nits – HDR 10+ Processeur Exynos 2200 RAM 8Go Stockage 128/256Go Extension Non Caméras arrières 50MP (f/1.8 – 24mm) OIS + Téléobjectif X3 8MP (f/2.4 – 75mm) + UGA 12MP 123°(f/2.2) – Vidéo 4K/30ims 8K/24ims Caméras frontales 10MP (f/2.4 ) IP68 Oui Batterie 4500mAh Charge rapide 25W filaire et 15W sans fil Dual SIM Double NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran Connectivité WiFi 6e, Bluetooth 5.3 Audio 2 haut-parleurs Dolby Atmos Android Android 14 – One UI 6.0 Dimensions 158x 76,5 x 8,2 mm – 209g

Galaxy Z Flip 5 la fiche technique complète