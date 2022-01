Soldes - Apple Airpods 2 avec 26% de réduction - IDBOOX

Les écouteurs Apple AirPods 2 sont en super promo pour les soldes. Les écouteurs sont vendus avec une remise de 26% !

Ce bon plan concerne les AirPods 2 avec boitier de charge Lightning.

Ce modèle d’Apple AirPods 2 est généralement vendu à 169€. Grâce à la magie des soldes vous bénéficiez d’une réduction immédiate, ils sont à 125.61€. Cela fait une réduction de 28%. Cliquez ici

AirPods 2 – Les points forts

Les écouteurs sans fil se connectent automatiquement à votre iPhone. Ils sont simples d’utilisation. Placés dans vos oreilles, ils détectent instantanément votre mobile.

Votre liste de lecture se met immédiatement sur pause lorsque vous les retirez.

Les AirPods 2 sont connectés à l’assistant vocal Siri d’Apple. Dites simplement « Dis Siri » et il répondra à votre demande, qu’il s’agisse de lancer votre playlist, d’effectuer un appel ou de lire vos messages.

Grâce à la nouvelle puce H1 la connexion se révèle plus rapide et plus stable.

Les écouteurs offrent 5 heures de temps d’écoute en continu et jusqu’à 3 heures de conversation. Ils peuvent tenir jusqu’à 24 heures grâce au boitier de recharge. Pour les shopper Cliquez ici