Soldes - Bon Plan Pack Samsung Galaxy Watch 3 avec écouteurs Buds Live - IDBOOX

C’est une excellente affaire pour les soldes ! La montre connectée Samsung Galaxy Watch 3 + les écouteurs sans fil Buds Live sont proposés dans un pack avec -25% !

La Watch 3 45mm noire et les écouteurs sont au prix de 299 euros, vous économisez 100 euros sur ces appareils d’excellente qualité ! Cliquez ici

La Galaxy Watch 3 est étanche, elle est compatible iOS et Android. Le bracelet est en cuir. Elle dispose d’une autonomie de 2 jours. Appels via Bluetooth Micro et haut parleur intégrés – Pilote la musique au poignet.

En connectant la montre aux écouteurs Buds Live vous écoutez toute la musique que vous aimez. C’est un pack parfait juste avant les vacances.

Pour acheter le Pack Watch 3+ Buds Live à 299€ Cliquez ici

Trouvez d’autres bons plans ici