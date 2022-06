Soldes – Bons Plans smartphone et Tech pour le week-end

C’est le premier week-end des soldes ! Voici notre sélection de bons plans à ne pas manquer, vous ne trouverez pas moins cher même à la seconde démarque !

Profitez de ces promotions sur les marques Oppo, Xiaomi, Honor, Samsung, Acer, Kobo, Apple et d’autres !

Offres Samsung

Le TV QLED 50Q80B 2022, SERIE 8 passe à 839€ au lieu de 1199€ Cliquez ici

Smartphone Galaxy S22 Ultra 128 Go+ écouteurs Galaxy Buds2+ 50€ à dépenser sur le Google Play Store + 150€ remboursé est à 1199€ Cliquez ici

La tablette Galaxy Tab S6 Lite 2022 passe à 329€ au lieu de 399€ Cliquez ici

La montre connectée Galaxy Watch4 Classic passe à 349€ au lieu de 399€ + 70€ remboursés avec le coupon ODR Cliquez ici

La barre de son Barre de son S-Series HW-S61B 5.0ch passe à 299€ au lieu de 399€ Cliquez ici



Asus

Le Zenfone 8 8Go RAM/128Go ROM passe à 499 € au lieu de 699 € Cliquez ici

Bons plans Honor

Le Pack Magic4 Lite 4G + montre Band 6 passe à 269,9€ avant le 10 juillet, soit 80€ de réduction Cliquez ici

Pack Honor 50 Lite + écouteurs sans fil DigitalBuds passe à 229,9€ (au lieu de 339,9€, soit 110€ de réduction) Cliquez ici

Honor X8 + écouteurs sans fil DigitalBuds passe à 239,9€ (au lieu de 299,9€, soit 60€ de réduction) Cliquez ici

Honor X7 + coque de protection + une protection d’écran offertes passe à 199€ (au lieu de 259 €, soit 60€ de réduction) Cliquez ici

Smartphone HONOR Magic4 Pro passe à 1 099 € avec jusqu’à 200 € pour le rachat d’un smartphone, et des Honor Earbuds 3 Pro offerts (valeur de 199 €) Cliquez ici

Le Honor Magic4 Pro + écouteurs HONOR Earbuds 3 Pro à seulement 949,9€, au lieu de 1099€ utilisez le bon en cliquant sur le bouton orange pour activer la promo Cliquez ici

Promos Apple iPhone

L’iPhone 13 128Go Bleu est à 859€ au lieu de 909€. Vous économisez 6% sur le prix final soit 50€ en moins.

Cliquez sur ce lien pour voir la promotion.

L’iPhone 12 128Go Noir. Ce smartphone est vendu à 809€ au lieu de 859€. Vous bénéficiez d’une réduction de 6% soit 50€ de moins sur le prix final.

Cliquez sur ce lien pour voir la promotion.

iPhone 12 avec 256Go de stockage. La version en promotion est la couleur mauve. A noter qu’il est livré avec des écouteurs EarPods. L’iPhone 12 est vendu 929€ au lieu de 979€ soit 5% de moins et une réduction de 50€.

Suivez ce lien pour découvrir cette promotion.

L’iPhone SE 2022 avec 128Go de stockage (3ème génération) bénéficie de 11% de remise. Le smartphone est vendu à 515€ au lieu de 579€. Il s’agit de la version rouge. Vous économisez 64€.

Suivez ce lien pour découvrir cette promotion.

On termine avec deux modèles reconditionnés. L’iPhone 12 Bleu avec 64Go de stockage est proposé à 549€ au lieu de 759€. Vous profitez d’une réduction de 27% soit 210€ en moins.

Suivez ce lien pour bénéficiez de cette offre.

L’iPhone 11 Rouge reconditionné avec 64Go est vendu à 369€ au lieu de 389€.

Cliquez sur ce lien pour découvrir cette offre.

Soldes Xiaomi

Redmi Note 10 Pro, la star des smartphones milieu de gamme passe de 299€ à 279€. Il s’agit du modèle bleu avec 6Go de RAM et 128Go de stockage.

Vous avez également 20€ offert dès 150€ d’achat avec le code JUIN20 si vous êtes adhérent Fnac.

Suivez ce lien pour profiter de cette offre.

Vous pouvez également profiter d’une offre spéciale contenant le smartphone et un bracelet Mi Smart Band 6 noir offert.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Le Xiaomi 12X bénéficie d’une remise de 18%. Son prix passe de 849€ à 699€. Vous économisez 150€. Des écouteurs Xiaomi Buds 3 sont offerts. Ajoutez à cela 20€ offert dès 150€ d’achat avec le code JUIN20 si vous êtes adhérent Fnac.

Suivez ce lien pour profiter de cette offre.

Promotions Acer

Voici quelques exemples de bons plans Acer mais il y en a plein d’autres il suffit de vous rendre ici pour les soldes

ConceptD 7 Ezel Pro Ordinateur Portable | CC715-91P | Blanc

Windows 10 Professionnel 64-bit

Processeur Intel® Xeon® Octa-core (8 cœurs) 2,40 GHz

39,6 cm (15,6″) 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 Écran tactile

32 Go, DDR4 SDRAM

2 To SSD

NVIDIA® Quadro RTX™ 5000 avec 16 Go mémoire dédié

Il passe à 2999 euros au lieu de 3999 euros vous économisez 1000€ Cliquez ici

ConceptD 5 Pro Ordinateur Portable | CN516-72P | Noir

Windows 11 Pro 64-bit

Processeur Intel® Core™ i7-11800H Octa-core (8 cœurs) 2,30 GHz

40,6 cm (16″) WQXGA+ (3072 x 1920) 16:10 IPS

32 Go, DDR4 SDRAM

1 To SSD

NVIDIA® GeForce RTX™ A3000 avec 6 Go mémoire dediée

Il passe à 2499€ au lieu de 2999€ vous économisez 300€ Cliquez ici

Predator Orion 3000 PC Gamer | PO3-630 | Noir

Windows 11 Home 64-bit

Processeur Intel® Core™ i7-11700F Octa-core (8 cœurs) 2,50 GHz

16 Go, DDR4 SDRAM

1 To SSD

NVIDIA® GeForce RTX™ 3060Ti avec 8 Go mémoire dediée

Il passe à 1699€ au lieu de 1999€ vous faites 300€ d’économie Cliquez ici

Oppo les bons plans

Oppo Reno 6 Pro 256GO passe à 599 euros au lieu de 699 euros. Pour profiter de ce bon plan en bleu cliquez ici en gris cliquez ici

En Plus vous obtenez 20€ en bon tous les 150€ d’achat avec le code JUIN20 ! Sympa n’est ce pas !

Oppo Find X3 Pro est aussi en bon plan il passe à 849€ au lieu de 1149€ Cliquez ici

Bons Plans Kobo

Le pack La Kobo Elipsa (liseuse + cover + stylet) est à 349.99 euros au lieu de 399.99€ vous économisez 50 euros sur cette liseuse taillée pour la lecture, l’écoute de livres audio et l’écriture. Pour en profiter Cliquez ici ou Cliquez ici

La Kobo Libra 2 passe à 169.99 euros au lieu de 189.99 euros !Cliquez ici ou Cliquez ici pour en profiter.



