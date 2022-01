Soldes d'hiver 2022 - Xiaomi 11 Lite à 299 € et Xiaomi 11T en promo ! - IDBOOX

Pour les soldes les smartphone Xiaomi 11T et Xiaomi 11 lite sont en promo. Profitez d’une belle remise sur ces deux smartphones performants !

Le Xiaomi 11 Lite 5G possède un écran AMOLED 90Hz de 6,55 pouces. Il tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 778G. On trouve à l’arrière un capteur principal de 64MP et un ultra grand-angle de 8MP et un autre de 5MP. Le smartphone est alimenté par une batterie de 4250mAh.

Le Xiaomi 11 Lite 5G Nouvelle Edition est vendu 349,00€ au lieu de 369€. En bénéficiant de l’ODR de 50 euros il passe à 299 euros !

Cliquez sur ce lien pour acheter ce smartphone

Xiaomi 11 Lite Nouvelle Edition en vert Cliquez ici En rose Cliquez ici en Blanc Cliquez ici en noir Cliquez ici

Xiaomi 11T est aussi en promo

Le Xiaomi 11T embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il tourne avec un puissant processeur MediaTek Dimensity 1200. Le smartphone intègre également une triple caméra 108MP et une batterie compatible avec la charge rapide 67W.

Le Xiaomi 11T 128Go est vendu à 539€ mais grâce au Black Friday son prix passe à 499€.

Et, Xiaomi 11 T 256GO est aussi en promo il passe de 569 euros à 529€ Cliquez ici

Cliquez sur ce lien pour acheter le Xiaomi 11T 256Go

