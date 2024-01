Soldes d’hiver – Kobo Libra 2 la liseuse vous attend au coin du feu

Kobo Libra 2 s’offre une belle réduction de prix pour les soldes ! La liseuse de livres numériques est en promotion, profitez-en vite !

Avec le froid ambiant, on a qu’une envie se mettre au chaud avec un bon bouquin ! La Kobo Libra 2 vous propose de réaliser cette envie avec des milliers de livres dans quelques grammes !

La liseuse est à seulement 169.99 euros au lieu de 199.99€. C’est une réduction de 15%. Cliquez ici pour l’acheter en noir Ou en blanc cliquez ici

Kobo Libra 2 ce qu’il faut savoir

La Kobo Libra 2 est la liseuse haut de gamme de Kobo, qui succède à la Kobo Libra H2O. Elle offre un confort de lecture optimal grâce à son écran tactile de 7 pouces avec une résolution de 300 ppp et un éclairage adaptatif. Elle est également étanche (IPX8) et dispose d’un design ergonomique avec des boutons physiques pour tourner les pages.

Avec la Libra 2, vous accédez à des millions de livres numériques sur la librairie en ligne de Kobo, mais aussi emprunter des livres à la bibliothèque ou importer vos propres fichiers (EPUB, PDF, MOBI, etc.). Vous pouvez également personnaliser votre expérience de lecture en choisissant la police, la taille, les marges et l’orientation de votre texte.

Grâce au Bluetooth vous écoutez aussi vos livres audio préférés !

La liseuse a une autonomie impressionnante de plusieurs semaines et se recharge en moins de deux heures avec un câble USB-C. Elle est disponible en deux couleurs : noir ou blanc.

Ne manquez pas cette opportunité de vous offrir ou d’offrir à vos proches une liseuse numérique performante et élégante à un prix imbattable. La Kobo Libra 2 à 169.99 euros au lieu de 199.99€, c’est une bonne affaire !

Pas encore convaincu ? Regardez nos vidéos de démo !

