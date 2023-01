Soldes d’hiver – Oppo Find X5 Pro 400€ d’économie !

Pour les soldes le fameux Oppo Find X5 Pro s’offre une belle réduction avec 400€ de remise directe !

Profitez de ce bon plan sur l’un des meilleurs smartphones pour la photo!

Oppo Find X5 Pro 256GO passe à 899 euros au lieu de 1299€ en remise directe ! Et avec le code PROMO15 vous bénéficiez de 15€ offerts tous les 100 euros d’achat Cliquez ici . C’est la meilleure offre. Une autre offre est ici Cliquez ici ou Cliquez ici

Pour info, le Oppo Find X5 est aussi en promo à 699 euros soit 300€ de réduction Cliquez ici

En savoir plus sur Oppo Find X5 pro

Ce smartphone révolutionne la vidéo nocturne avec sa fonctionnalité Vidéo 4K Ultra Nuit, boostée par le processeur d’image MariSilicon X.

Repoussant toujours plus les limites de l’excellence en matière d’imagerie, d’expérience et de design futuriste, cette référence sur le marché haut de gamme est dotée des fonctionnalités les plus exclusives pour permettre aux utilisateurs de révéler leur individualité : MariSilicon X, système photographique à double capteur 50 MP, connectivité 5G et la technologie de recharge rapide SUPERVOOC 80W.

Lors de notre test il a obtenu la note de 9/10 autant dire que c’est difficile de faire mieux !

