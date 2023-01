Soldes d’hiver – Prix cassés Honor 70, Magic4 Pro, PC et tablette

Pour les soldes d’hiver Honor casse les prix de ses produits phares. Profitez de belles remises sur les smartphones, PC et tablette.

Bon Plan Honor 70

Sous son élégant design se cache le tout nouveau capteur SONY IMX800 pour des photos époustouflantes. Il y a aussi le mode Solo Cut, pensé pour la conception de vlogs.

Le Honor 70 offre la meilleure expérience photographique de sa catégorie. Son double capteur photo principal de 54MP avec une ouverture f/1.9 permet de capturer plus de lumière pour des photos toujours plus lumineuses et plus détaillées.



Le bon plan HONOR 70 8/256 Go – 529€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599€ (soit 70€ de réduction immédiate + 30€ de coupon offert avec le code AWSALE30) + une paire d’écouteurs Earbuds 2 Lite offerte d’une valeur de 99€. Cliquez ici

Bon plan Honor 70 8/128 Go – 479€ pour l’achat du téléphone au lieu de 549€ (soit 70€ de réduction immédiate + 30€ de coupon offert avec le code AWSALE30) + des écouteurs Earbuds 2 Lite d’une valeur de 99€. Cliquez ici

Les soldes Honor Magic4 Pro

Equipé du dernier Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, le HONOR Magic4 Pro offre aux utilisateurs une puissance et des performances inégalées.

Supporté par le moteur IA Qualcomm de 7ème génération et l’architecture de CPU Cortex-X2, le Magic4 Pro atteint une vitesse de traitement ultrarapide et de hauts niveaux de rendement.

Doté d’une RAM de 8 Go et d’une capacité de stockage de 256 Go, il garantit un fonctionnement fluide et stable tout au long de la journée.

Offre Soldes. A partir de 849€ au lieu de 1 099€ pour l’achat du téléphone (soit 250€ de réduction immédiate) + écouteurs Earbuds 2 Lite d’une valeur de 99€. Cliquez ici

Tablette Honor pad 8

La tablette propose une expérience utilisateur immersive grâce à un écran 2K de 12 pouces. Elle dispose de 8 haut-parleurs placés des deux côtés. Enfin, sa batterie longue durée offre jusqu’à 14 heures de lecture vidéo en local ou 10 heures de navigation en ligne.

Le bon plan A partir de 289,9€ au lieu de 349,9€ pour l’achat de la tablette, soit 60€ de réduction immédiate. Cliquez ici

Honor MagicBook 14 2022

Premier ordinateur portable doté de la technologie OS Turbo de HONOR, le nouveau MagicBook 14 2022 a un processeur Intel® Core™ i5-12500H de 12e génération.

Il propose une version avec carte graphique intégrée Intel® Iris® Xe et une version disposant d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2050 pour des performances exceptionnelles.

Pour encore plus de puissance, il est doté d’une nouvelle technologie de dissipation thermique grâce à deux ventilateurs parallèles.

Idéal pour répondre aux besoins personnels et professionnels, sa fonction collaboration multi-écrans améliorée permet d’ouvrir simultanément jusqu’à trois fenêtres d’application depuis le smartphone et de les afficher sur l’écran de l’ordinateur afin de se concentrer et de travailler sur un seul appareil.

L’offre. A partir de 899,9€ au lieu de 1099,9€ pour l’achat de l’ordinateur (soit 200€ de réduction immédiate) + un sac offert. Cliquez ici



Ordinateur Honor MagicBook 16 AMD. A partir de 699,9€ au lieu de 999,9€ pour l’achat du MagicBook 16 R5 16+512, soit 300€ de réduction immédiate. Cliquez ici.

