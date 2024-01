Soldes d’hiver – Samsung Galaxy Z Flip 5 à prix cool avec montre ou chargeur offert !

Le fameux Samsung Galaxy Z Flip5 passe sous la barre des 1000€ pour les soldes. Pour l’achat du smartphone recevez soit un chargeur soit une montre Galaxy Watch 4 offerts !

C’est une bonne affaire si vous voulez entrer dans la vibe des smartphones pliants !

Vous bénéficiez d’une remise immédiate de 200 euros pour la version 256GO à 999€ au lieu de 1199€ !

Pour bénéficier de l’offre avec le chargeur offert cliquez ici

Pour obtenir la montre en plus du smartphone Cliquez ici

Cette promotion concerne aussi les couleurs exclusives : jaune, cobalt et vert !

Pour obtenir plus d’informations sur ce smartphone regardez notre vidéo.

Vous retrouverez toutes les caractéristiques techniques dans notre tableau ci-dessous.

