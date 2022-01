Soldes hiver 2022 - realme X50 Pro 5G 256GO réduction de 135€ - IDBOOX

Pour les soldes l’excellent realme 50 Pro 5G 256 GO s’offre une belle réduction. Le smartphone est soldé avec 110 euros de réduction et avec ce code promo (à durée limitée) vous avez 25 euros de remise en plus.

Le realme X50 Pro est proposé à 459.99 euros au lieu de 569.99 euros. Avec le code 25DES299 à saisir au moment de la validation de votre panier, vous obtenez 25 euros de remise supplémentaire. Le realme X50 vous revient alors à 434.99 euros cela représente une économie de 135 euros ! Cliquez ici pour l’acheter

Les points forts du realme X50 Pro

Téléphone 5G Taille de la diagonale : 6.44″

Résolution du capteur : 64 mégapixels

Capacité de la batterie : 4200 mAh

Capacité de la mémoire interne : 256 Go 8 coeurs

RAM : 12 Go – LPDDR5 SDRAM

Génération à haut débit mobile : 5G

Protection : Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) Cliquez ici pour le shopper

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici