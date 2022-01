Soldes hiver - Samsung S21 Ultra avec 260€ de réduction - IDBOOX

Profitez d’une belle remise sur l’excellent Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Il est en remise directe pour un temps limité.

Le smartphone Galaxy S21 Ultra 128 GO est au prix de 999 euros

Testé par notre rédaction, le S21 Ultra nous a convaincu. Il obtient 8.9 /10. Découvrez ses caractéristiques ci-dessous.

Ecran : large 6,8″ soit 17 cm

Mémoire interne : 128 Go

Capteurs photos : 4 (108 MP en capteur principal)

Mémoire RAM : 12 Go – Processeur : 8 coeurs jusqu’à 2,2 GHz

Ecran ultra immersif, des images très détaillées, photos à partir de vidéo 8K, zoom x 100 !

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques ci-dessous