Soldes – Les Bons plans du week-end Honor Magic4 Pro Xiaomi 12 Airpods 2 et plus

Les soldes ont débuté mercredi. Plusieurs produits High-tech sont proposés à prix très réduits. Suivez le guide pour faire les meilleures affaires pendant les soldes d’hiver !

Les bons plans Honor

Le bon plan HONOR 70 8/256 Go – 529€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599€ (soit 70€ de réduction immédiate + 30€ de coupon offert avec le code AWSALE30) + une paire d’écouteurs Earbuds 2 Lite offerte d’une valeur de 99€. Cliquez ici

Bon plan Honor 70 8/128 Go – 479€ pour l’achat du téléphone au lieu de 549€ (soit 70€ de réduction immédiate + 30€ de coupon offert avec le code AWSALE30) + des écouteurs Earbuds 2 Lite d’une valeur de 99€. Cliquez ici

Honor Magic4 Pro est à partir de 849€ au lieu de 1 099€ pour l’achat du téléphone (soit 250€ de réduction immédiate) + écouteurs Earbuds 2 Lite d’une valeur de 99€. Cliquez ici

Ordinateur MagicBook 14 2022 est à partir de 899,9€ au lieu de 1099,9€ pour l’achat de l’ordinateur (soit 200€ de réduction immédiate) + un sac offert. Cliquez ici

Ordinateur Honor MagicBook 16 AMD. A partir de 699,9€ au lieu de 999,9€ pour l’achat du MagicBook 16 R5 16+512, soit 300€ de réduction immédiate. Cliquez ici.

Samsung baisse de prix !

Le Galaxy Z Fold4 256 GO passe à 1599€ au lieu de 1799€ Cliquez ici .

La version 512 Go passe à 1719 euros au lieu de 1919€ Cliquez ici et la version 1 TO passe à 1959€ au lieu de 2159€ Cliquez ici

Le Galaxy Z Flip3 passe à 599 euros au lieu de 999€ vous économisez 400€Cliquez ici

Les soldes Xiaomi

L’excellent Xiaomi 12 Pro voit son prix baissé de 200€. Le smartphone passe de 1099€ à 899€. Vous économisez 18% sur ce le prix final soit 200€ de moins.

Ce bon plan ne s’arrête pas là car vous pouvez cumuler en plus 15€ dès 100€ d’achat avec le code PROMO15.

Suivez ce lien pour acheter le Xiaomi 12 Pro 256Go de stockage.

Le Xiaomi 12 est lui aussi en promotion. Gris, bleu, violet toutes les couleurs sont concernées par cette baisse de prix. Le smartphone avec 256Go de stockage bénéficie d’une réduction de 22%.

Le prix du Xiaomi 12 passe de 899€ à 699€ soit 200€ de moins sur le prix final. Vous profitez également des 15€ ajoutés dès 100€ d’achat avec le code PROMO15.

Suivez ce lien pour acheter le Xiaomi 12.

Soldes Google Pixel

Le Google Pixel 6a 128 GO passe à 349€ au lieu de 459 euros vous économisez 110 euros Cliquez ici

Google Pixel 7 128 GO passe à 599€ au lieu de 649€ vous économisez 50 euros Cliquez ici

Le Pixel 7 Pro 256 GO passe à 899€ au lieu de 999€ vous économisez 100 euros Cliquez ici

Oppo Find X5 Pro super promo !

Oppo Find X5 Pro 256GO passe à 899 euros au lieu de 1299€ en remise directe ! Et avec le code PROMO15 vous bénéficiez de 15€ offerts tous les 100 euros d’achat Cliquez ici . C’est la meilleure offre. Une autre offre est ici Cliquez ici ou Cliquez ici

Pour info, le Oppo Find X5 est aussi en promo à 699 euros soit 300€ de réduction Cliquez ici

Kindle

La liseuse de livres numériques Kindle 2022 avec publicité est à 84.99€ au lieu de 99.99 euros cliquez ici, celui sans pub est quant à lui à 94.99€ au lieu de 109.99€ cliquez ici.

Apple Airpods 2 bonne remise !

Les AirPods 2 avec boitier de charge Lightning sont vendus à seulement 119€. Ils étaient au départ à 159€. Vous réalisez une économie de 25% soit 40€ sur le prix final.Suivez ce lien pour les acheter vous que le stock soit épuisé.

