Soldes – Les derniers bons plans à ne pas manquer avant la fin des soldes d'hiver - IDBOOX

La fin des soldes d’hiver 2022 est programmée pour le mardi 8 février mais il est encore de réaliser des bonnes affaires.

On vous à préparé une sélection de smartphones, d’ordinateurs ou encore d’écouteurs à prix cassés.

Il faut savoir que vous avez le droit à un cadeau en plus. Pour la fin des soldes Amazon vous fait un cadeau supplémentaire. Du 25 janvier au 6 février inclus (23h59), vous avez le droit à 5€ de réduction immédiate dès 15€ d’achat.

Pour bénéficier de cette offre, il faut commander des produits neufs et expédiés par Amazon.

Comment repérer ces produits ? Il suffit de regarder dans la colonne de droite sous le bouton Ajouter au panier. Cette offre est limitée. Il n’y en aura donc pas pour tout le monde.

– Les écouteurs Jabra Elite Active 75T avec réduction de bruit active sont vendus à 109,99€ au lieu de 179,99€. Vous économisez 70€.

– Les écouteurs Apple AirPods Pro avec le chargeur MagSafe sans fil de 2021 sont vendus 215€ au lieu de 279€. Vous économisez 64€.

– L’Oppo Reno 6 Pro 5G avec son splendide écran AMOLED 120Hz, sa recharge 65W et sa quadruple caméra avec IOS est en promo. Le smartphone perd 100€. Son prix passe de 799,90€ à 699,99€.

– La boite à histoires Lunii est en soldes, profitez de 20% de réduction! La fameuse Lunii la fabrique à histoires pour les enfants est en promotion ! Lunii est à à 51.67 euros au lieu de 64.59 euros.

– Le pack Oppo Find X3 Pro Bleu + la montre connectée Oppo Watch 46 mm s’offrent une belle réduction de prix. Pour mémoire l’Oppo Find X3 Pro est un smartphone 5G Haut de gamme. Il est équipé d’un écran AMOLED 120Hz de 6,7 pouces, d’un processeur Snapdragon 888, de 12Go de RAM et d’une batterie compatible avec la recharge rapide 65W. Ce pack Oppo Find X3 Pro est vendu 1049,90€ au lieu de 1149€.

– Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est équipé d’un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 90Hz. On trouve aux commandes un processeur MediaTek Dimensity 700 accompagné de 4Go de RAM et 128Go de stockage. Sa batterie de 5000mAh lui offre une autonomie de plus d’une journée. Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est vendu 229€ au lieu de 269€.

– Le Huawei MateBook D15 est un ordinateur portable de 15,6 pouces. Il intègre un écran Full HD avec un processeur Intel Core i3 de 10ème gen avec 8Go de RAM et 256Go de stockage. Le PC est vendu à 499€ au lieu de 699,99€. Cela vous fait uen économie de 200,99€.

– Comme son nom l’indique, le Huawei MateBook D14 possède un écran 14 pouces. Il est Full HD. Plus puissant il tourne avec un processeur Intel Core i5 de 10ème gen avec 8G ode RAM et 512Go de stockage. I lest vendu 599,99€ au lieu de 799,99€. Vous bénéficiez d’une réduction de 200€.

– Le puissant Huawei MateBook 14s embarque un écran tactile de 14,2 pouces avec une résolution 2,5K et un taux de rafraichissement 90Hz. Il tourne avec un puissant processeur Intel Core i7 de 11éme gen avec 16Go de RAM et un SSD de 1To. Il est vendu 1299,99€ au lieu de 1549,99€. Vous économisez 250€.

Le Huawei MateBook X Pro 2021 est un PC portables de 14 pouces. Il intègre une dalle tactile 3K. Il tourne avec un processeur Intel i5 de 11ème Gen avec 16Go de RA Met 512 Go de stockage. Ce PC est vendu 1299,99€ au lieu de 1499,99€ soit 200€en moins.

On vous rappelle que Huawei n’a pas de restriction avec l’utilisation de Windows. Tous ses PC sont équipés de Windows 10 ou 11 100% fonctionnels.

– Le Huawei MateView GT est un splendide écran incurvé adapté pour le gaming. La dalle QHD (2560 x 1440 pixels) mesure 27 pouces. Son taux de rafraichissement monte jusqu’à 165Hz. Cet écran est vendu 299,99€ au lieu de 399,99€.

– Grosse baisse de prix sur le disque dur Western Digital WD My Book. Le disque dur externe avec une capacité de 14To est vendu seulement 259,99€ au lieu de 309,99€. Avec ce disque vous n’aurez plus jamais de problème de sauvegarde.

