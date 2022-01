Soldes - Microsoft Surface Pro X économisez 23% - IDBOOX

Profitez d’une remise de 23% sur le PC hybride Microsoft Surface Pro X.

Cet ordinateur puissant, ultra fin aux allures de tablette voit son prix fondre. Son prix passe de 999€ à 1299.99€.

Pour ce prix vous repartez avec un Microsoft Surface Pro X avec un processeur Microsoft SQ1, 8Go de RAM, 256Go de stockage et une connexion 4G+.

A ce tarif là, il n’y en aura pas pour tout le monde.

Cliquez sur ce lien pour acheter le Surface Pro X

Surface Pro X – Le PC du futur selon Microsoft

Le Surface Pro X repousse les limites des Surface. Elle conserve le même design mais elle s’affine. C’est l’appareil, le plus fin, le plus léger et le plus puissant conçu par Microsoft pour une mobilité optimisée.

L’ordinateur ne fait pas plus de 5,33 mm d’épaisseur et pèse 760g. Le Surface Pro X ne renferme pas un processeur Intel mais un Qualcomm.

La puce a été spécialement développée par les deux géants de la tech. Le processeur Microsoft SQ1 est le plus puissant à ce jour créé pour un PC.

L’espace de travail s’agrandit par la même occasion. Les bords qui encadrent la dalle sont 33% plus fins que ceux de la Pro 7. Le rendu final donne la sensation de travail sur écran 13 pouces dans un châssis 12 pouces.

Un nouveau Slim Pen accompagne le Surface Pro X. Il vient se loger dans le clavier Signature pour se recharger. Cliquez sur ce lien pour acheter le Surface Pro X

