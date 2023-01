Soldes – Nouveau Kindle 2022 en promo

Pour les soldes, les nouveau Kindle 2022 sorti en novembre est en bon plan ! C’est ne belle affaire pour cette liseuse de livres numériques !

Kindle 2022 avec publicité est à 84.99€ au lieu de 99.99 euros cliquez ici, celui sans pub est quant à lui à 94.99€ au lieu de 109.99€ cliquez ici.

Découvrez notre vidéo du Kindle 2022 avant notre test complet. Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo ou ci-dessous

Des infos sur Kindle 2022 ?

La liseuse de livres numériques dispose d’un écran de 6 pouces. Elle est plus légère que le modèle précédent, 158 grammes vs 174 grammes.

75% des plastiques utilisés pour la conception de cet appareil sont recyclés.

Kindle dispose de plus de stockage à 16 GO afin de pouvoir augmenter de façon importante le nombre d’ebooks dans la bibliothèque.



L’appareil est entièrement tactile il est équipé d’un port USB-C. Le Kindle 11e génération dispose d’un écran haute résolution 6’’ 300 ppp sans reflets. Celui-ci offre 3 fois plus de pixels que le modèle précédent.

