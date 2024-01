Soldes – Samsung Galaxy A34 et A54 un prix riquiqui avec la 5G

Si vous voulez un smartphone peu cher avec la 5G et de qualité, les Samsung Galaxy A34 et A54 vous plairont.

Pour les soldes son prix est en baisse, profitez-en vite !

Le Galaxy A34 est à 319 euros au lieu de 349€.

La version 256 GO est quant à elle à 389€ au lieu de 419€

Si vous le voulez en violet en vert

Le Samsung Galaxy A54 128 GO passe à 419€ au lieu de 449€ et vous avez le choix dans les couleurs

La version 256GO est à 469€ au lieu de 499€

Galaxy A54 , les points forts

Le design sobre et élégant du Galaxy A54 rappelle celui des smartphones haut de gamme de Samsung. Doté d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, il a un taux de rafraichissement de 120Hz et une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels).

Cette dalle offre une luminosité maximale de 1000 nits, ce qui permet une bonne lisibilité en extérieur. Les couleurs sont vives et contrastées, avec la possibilité de les ajuster selon vos préférences.

Le Samsung Galaxy A54 embarque trois capteurs photos à l’arrière : un grand-angle (avec stabilisation optique) de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels.

Cet ensemble est polyvalent et permet de prendre des photos de qualité en toutes circonstances. À l’avant, on trouve un capteur selfie de 32 mégapixels logé dans un poinçon au centre de l’écran.

Une batterie de 5000 mAh se cache sous la coque. Elle lui assure une autonomie qui peut aller jusqu'à deux jours en usage normal et plus si vous êtes économe.

Les points forts du Samsung Galaxy A34

-Écran 6,6″ Super AMOLED 120Hz – Un immense écran très lumineux et ultra-fluide

-Triple capteur photo et selfie 13MP – Pour changer d’angle de vue et capturer chaque détail

-Capteur principal 48MP avec stabilisation optique – Des photos stables et nettes, même en mouvement

-Résistant à l’eau et à la poussière (IP67) – Pour être emmené partout avec vous

-Jusqu'à deux jours d'autonomie et charge rapide 25W – Une batterie longue durée qui peut être rechargée en un éclair.

