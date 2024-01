Soldes – Samsung Galaxy Tab S9+ le prix le plus bas est ici pour la tablette

Les soldes se poursuivent et on a déniché un bon plan sur la tablette Samsung Galaxy Tab S9 Plus 256GO !

Cette tablette haut de gamme est au prix de 819.99€ ! Cliquez ici pour voir. Sur le site du constructeur elle est aussi en promo mais à 999€ cliquez ici . Vous faites donc une belle économie sur cette tablette vendue en général à 1149€.

Galaxy Tab S9+ ce qu’il faut savoir

C’est la version Wifi qui est concernée. Le S Pen vous permettant d’écrire et de dessiner est inclus.

Profitez d’une expérience de visionnage immersive et réaliste grâce à l’écran Dynamic AMOLED 2X haute définition qui rend les couleurs vives et éclatantes. Les contrastes sont bien marqués grâce à la technologie HDR10+ et les images sont plus fluide.

C’est la première Galaxy Tab S résistante à l’eau et à la poussière. Vivez et immortalisez vos aventures en plein air avec la première tablette résistante à l’eau et à la poussière grâce à son contour en métal Aluminium Armor extrêmement solide. La Tab S9 a un indice de protection IP68.

La S9+ est parfaite pour travailler, jouer et voir des films. Son processeur pour Galaxy Snapdragon 8 Gen 2 offre un graphisme de qualité, avec reflets et ombres 3D plus vrais que nature. Profitez de ce bon plan ici

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici