Soldes – Samsung Galaxy Z Flip3 400 euros d’économie

Pour les offres d’hiver, le prix du Samsung Galaxy Z Flip3 est en forte baisse, il passe sous la barre de 600€.

Le Galaxy Z Flip3 128 GO passe à 599 euros au lieu de 999€ vous économisez 400 euros en remise directe Cliquez ici

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site et ça ne vous coûte pas plus cher !

Découvrez d’autres bons plans ici



Galaxy Z Flip 3 – Quelques infos

Le Samsung Galaxy Z Flip3 est un vrai petit bijou. On craque totalement. Le Z Flip 3 se glisse dans une poche de chemise tout en ayant un très grand écran AMOLED de 6,7 pouces. Cela peut paraître très grand mais il prend naturellement sa place dans le creux de la main. Il faut préciser que cette dalle possède un taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz.

A l’extérieur, le smartphone est doté d’un deuxième écran à l’extérieur pour ne pas avoir besoin de l’ouvrir en permanence. Maintenant, cet écran Super AMOLED mesure 1,9 pouce. Plus grand, il offre une meilleure interaction avec le smartphone.

On peut lire ses notifications, piloter sa musique avec un lecteur, utiliser le double capteur photo 12MP extérieur, etc. Le Z Flip3 en manque pas de puissance. Il tourne avec un processeur Snapdragon 888 accompagné de 8Go de RAM et 128Go de stockage.

Les caractéristiques techniques

Taille des écrans

Ecran principal : 6.7″ Dynamic AMOLED 2X (2640 x 1080)

Ecran externe : 1.9″ Super AMOLED (260 x 512)

Dimension :

Ouvert : 72.2 x 166 x 6.9 mm

Fermé : 72.2 x 86.4 x 17.1~15.9 mm

Poids : 183g

Processeur : Qualcomm Snapdragon 888 Octo-core

Taux de rafraichissement de l’écran maximal : 120Hz (écran principal)

Appareil Photo : 12MP (Grand Angle), 12MP (Ultra Grand Angle)

Appareil photo frontal : 10MP (externe)

Batterie : 3300mAh (typique)

Mémoire : 8Go

Stockage : 256Go / 128Go

Compatibilité S Pen : Non

Profitez de ce bon plan Cliquez ici