Soldes – Une tablette Samsung à moins de 200€, c’est possible

Le prix de cette tablette Samsung 10 pouces va vous fracasser la tête. C’est le moment de profiter des dernières démarques.

La Samsung Galaxy Tab A8 est à un prix qui a rarement été aussi bas. Grâce à cette vente flash, cette tablette 10,5 pouces passe sous la barre des 200€. Ca n’est pas tous les jours qu’on peut s’offrir la qualité Samsung pour ce prix.

La Samsung Galaxy Tab A8 avec une écran 10,5 pouces et 64Go de stockage est vendue seulement 199€. C’est une affaire.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Samsung Galaxy Tab A8 – Les points forts

Ce nouvel écran modifie légèrement ses dimensions. La tablette est légèrement plus fine que la Galaxy Tab A7 mais en contrepartie elle devient plus lourde. Elle mesure 6,9 mm d’épaisseur au lieu de 7mm et elle pèse 508g au lieu de 476g.

La Galaxy Tab A8 est orientée loisirs et divertissements. Samsung a donc soigné la qualité du son en intégrant 4 haut-parleurs AKG compatibles Dolby ATMOS. C’est un bon point pour une tablette d’entrée de gamme.

La tablette tourne avec un processeur octo-cœurs de 2GHz. Il est sensé être 10% plus performant que celui de la Galaxy Tab A7. Il est assisté par 3Go de RAM et la capacité de stockage est extensible jusqu’à 1To via microSD.

Si vous aviez l’idée de prendre des photos avec votre tablette, elle possède un capteur arrière de 8MP et d’un autre de 5MP à l’avant.

On retrouve sous le capot une batterie de 7040mAh compatible avec la charge 15W. Cependant vous devrez vous contenter du chargeur 7,75W fourni dans la boite.

