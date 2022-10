Vente flash Amazon Prime – Kindle Paperwhite Signature Edition en bon plan

Jusqu’au 12 octobre, plusieurs liseuses d’ebooks Kindle sont en promo. Pour les Ventes Flash Exclusives, Amazon propose les Kindle à moindre prix.

La liseuse de livres numérique Kindle Paperwhite (modèle 2021) Signature Edition est en promotion. Profitez d’une remise sur cette excellente liseuse !

Kindle Paperwhite Signature Edition des infos et une vidéo

Kindle Paperwhite Signature Edition est une liseuse un écran 6.8 pouces 300 ppp, avec 32GO de stockage.

Elle existe uniquement sans publicité. La liseuse Signature Edition dispose aussi d’un éclairage avant automatique que l’on peut activer ou non pour un confort de lecture encore plus optimisé. Ce qui n’est pas le cas de l’autre liseuse. Cliquez ici pour l’acheter

Kindle Paperwhite 2021 des infos et une vidéo

L’écran de 6.8 pouces (300ppp) permet une lecture en mode portrait ou paysage.

Kindle Paperwhite 2021 dispose d’un stockage de 8GO, il est étanche. L’appareil dispose d’un éclairage amélioré permettant de ne pas fatiguer les yeux et de lire même dans le noir. On peut y stocker des milliers de livres.

La navigation est plus intuitive et de nombreuses fonctionnalités permettent de découvrir les livres et de ranger sa bibliothèque.

Découvrez tous les détails dans notre vidéo ci-dessous

