Vente Flash Amazon Prime – Lunii la fabrique à histoires en bon plan

Sachez que Lunii est désormais fabriquée en France, une raison de plus pour soutenir ce super produit !

Ce jouet intelligent va permettre aux enfants de se cultiver tout en s’amusant. Garanti sans ondes il est conseillé pour les petits de 3 à 10 ans.

Fiche Technique Lunii

Choisis tes héros et univers pour que ta Fabrique te raconte une des 48 histoires !



Objet connecté avec de nouvelles histoires à télécharger. Autonomie de la batterie : 10h

Histoires audio dont tu es le héros.



48 histoires déjà disponibles à l’achat du produit (Les aventures de Suzanne et Gaston), 6 histoires “Douce Nuit” offertes sur le Luniistore et plus d’une centaines d’autres histoires à télécharger sur le Luniistore

Produit à batterie se rechargeant par câble micro-usb (dans le packaging)

Se connecte aux ordinateurs Mac et PC

Capacité : 30h d’écoute

