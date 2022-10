Ventes Flash Amazon Prime – Des SSD externes performants à prix mini

Passez à la vitesse supérieure. Les ventes flash Amazon Prime sont le moment idéal pour s’équiper d’un nouveau SSD à petit prix.

Amazon baisse les prix les SSD externes de plusieurs marques du 11 au 12 octobre 2022. Samsung, SanDisk, Western Digital, les meilleurs SSD du marché sont à prix réduits. Moins de 130€ pour un SSD de 1To, c’est une offre qui ne se refuse pas.

L’opération est limitée dans le temps et réservée aux abonnés Prime, n’attendez pas pour passer au 1050 Mo/s.

Voici notre sélection de SSD à prix cassés.

– SanDisk 1To 1050 Mo/s est à 128,88€ au lieur de 259,99€ soit 50% de moins.

– Samsung T7 MU-PC1T0R/WW 1To 1050 Mo/s est 129,99€ au lieu de 239,99€ soit 46% de moins.

– Le SSD WD 1To 1050 Mo/s est à 129,99e au lieu de 150€.

– Samsung T7 Shield 1To 1050 Mo/s est à 119,99€ au lieu de 139,34€.

– SanDisk 480Go 520 Mo/s est à 80,99€ au lieu de 89,99€.

