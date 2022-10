Ventes Flash Amazon Prime – Oppo multiplie les promos sur ses smartphones

Oppo propose de nombreuses réductions sur ses smartphones pour les ventes flash Amazon Prime. Voici notre sélection de vrais bons plans.

Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter des ventes flash Amazon Prime. Cette opération spéciale se termine le 12/10/2022 à minuit. Vous pouvez consulter notre sélection de bons plans en suivant ce lien.

On rajoute à cette liste plusieurs smartphones de qualité signés Oppo.

Oppo Reno 6 et 6 Pro

On commence avec l’Oppo Reno 6 Pro qui n’a jamais été aussi peu cher. Ce smartphone 5G milieu de gamme mais puissant est vendu à 569€ au lieu de 599€. Cette offre concerne le modèle avec 12Go de RAM et 256Go de stockage.

On reste dans la même famille avec l’Oppo Reno 6. La version « bleu » avec 8Go de RAM et 128Go de stockage est au prix de 369€ au lieu de 399€. Vous économisez 30€.

Oppo A74 5G

L’Oppo A74 5G profite d’une baisse de prix de 31€. Ce smartphone avec écran AMOLED quadruple capteur photo 48MP et batterie de 5000mAh est vendu seulement 259€ au lieu de 290€.

Les Oppo Find X

Le suivant n’est autre que l’Oppo Find X3 Lite. Ce smartphone 5G avec 8Go de RAM et 128Go de stockage est vendu à 315€ au lieu de 399€. Vous bénéficiez d’une remise de 84€. Une paire d’écouteurs Oppo Enco Air est également offerte.

On termine avec le splendide Oppo Find X5 Pro. Ce spécialiste de la photo bénéficie d’une réduction de 55€. Son prix final est de 1044€.

