Xiaomi Redmi Note 13 – Pour voir un vrai bon plan c’est par ici

Le Xiaomi Redmi Note13 est un des meilleurs smartphone 5G de sa catégorie. Profitez sans attendre de cette baisse de prix.

Le Redmi Note 13 fait partie des smartphones incontournables du segment milieu de gamme. Son prix passe sous la barre des 250€.

Nous parlons bien de la version 5G. Pour 249€, vous repartez avec le Xiaomi Redmi Note 13 5G équipé de 8Go de RAM et de 256Go de stockage. Vous économisez 50€ sur le prix affiché. C’est une bonne affaire pour un smartphone 5G polyvalent et performant.

Xiaomi Redmi note 13 5G – Les points forts

Le Redmi Note 13 est un smartphone polyvalent qui ne vous décevra pas quels que soient vos besoins. Il possède un grand écran de 6,6 pouces AMOLED 120Hz. Il tourne avec un processeur MediaTek 6080 accompagné de 8Go de RAM et de 256Go de stockage.

Vous pourrez également profiter de son double haut-parleurs Dolby Atmos en regardant vos films préférés. Cet espace est extensible via MicroSD. Sa batterie de 5000mAh lui offre une autonomie longue durée. Elle est compatible avec la recharge rapide. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, un bloc charge 33W est inclus dans la boite.

Il ne déçoit pas non plus du côté de la photo puisqu’il embarque une triple caméra basée sur un capteur principal de 108MP.

