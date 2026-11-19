La Nouvelle Amazon Alexa Tablet 8 est une tablette compacte en aluminium conçue pour la lecture, le divertissement nomade et le pilotage de la maison connectée.
C’est l’arrivée d’Android et du Google Play Store sur la gamme Amazon.
Sortie il y a quelques semaines, la tablette Amazon Alexa Tablet 8 est à moins 50% pour la Black Friday Week !
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La 128 Go est à 139.99€ au lieu de 279.99€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Amazon Alexa Tablet 8 – Points forts
Format ultra-compact et léger : Châssis monobloc en aluminium de seulement 329 g et 7,95 mm d’épaisseur, facile à tenir d’une seule main.
Écosystème Android complet & Alexa+ : Fonctionne sous Android (avec accès officiel au Google Play Store). Elle intègre l’assistant Alexa+ ainsi qu’un mode lecture optimisé pour le confort des yeux.
Polyvalence quotidienne : Processeur octocœur MediaTek couplé à 4 Go de RAM pour une navigation fluide entre streaming, lecture et applications.
L’écran est de 8,7 pouces et l alexaa batterie est de 4 600 mAh.
La Alexa Tablet 8 est une tablette pour toute la famille ! Vous pourrez travailler, jouer, voir des films, écouter vos livres audio et lire vos ebooks Kindle !
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