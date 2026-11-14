Black Friday – Google Pixel 11 prix cassé

Le Google Pixel 11 s’offre une baisse de prix qui vaut un bon plan ! Le smartphone de Google est proposé en pack. Vous économisez 36% !
Le Pixel 11 (256 Go) est à 699€ au lieu de 1099€ ! Et en plus vous repartez avec une enceinte portable sans fil JBL. Suivez ce lien pour acheter .
Google Pixel 11 ce qu’il faut savoir
Le Pixel 11 introduit un design industriel raffiné doté d’une barre de caméra entièrement en verre sur toute la largeur du téléphone. L’épaisseur a été réduite de plus de 40 % pour faciliter le rangement en poche. Elle offre un look plus épuré.
Le Pixel 11 est proposé dans les coloris Givré (frost), Hibiscus, Pistache et des finitions classiques.
Les améliorations matérielles comprennent un nouveau capteur principal de 48 MP offrant 56 % de sensibilité lumineuse supplémentaire pour de meilleures performances en basse lumière. Il accompagne un ultra-grand-angle de 13 MP et un téléobjectif 5x permettant un Super Zoom 30x.
Le Pixel 11 conserve son écran de 6,3 pouces. En revanche, le smartphone fonctionne avec la nouvelle puce Tensor G6 et 12 Go de RAM.
Google double le stockage de base en passant à 256 Go. Le Pixel 11 vise une autonomie de 30 heures. Grâce à sa recharge filaire 45 W, la batterie récupère 55 % d’autonomie en 30 minutes. La recharge sans fil passe en 25 W Qi.2 et devient 25 % plus rapide. Suivez ce lien pour acheter .
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