Kobo Remote, la télécommande sans fil conçue par Rakuten Kobo pour tourner les pages d’une liseuse à distance et renforcer le confort de lecture.
La Kobo remote est à prix Black Fridays vous faites une économie de 31%. Elle passe à 27.99€.
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Télécommande Kobo – Points clés à retenir
La télécommande est légère, sans attache directe sur la liseuse, et inclinée à 20 degrés pour épouser la forme de la main.
Elle dispose de deux boutons : un gros bouton principal pour avancer d’une page et un petit bouton inférieur pour revenir en arrière.
La télécommande pour liseuse fonctionne en Bluetooth avec les liseuses Kobo compatibles (notamment les modèles récents comme les Kobo Libra Colour, Elipsa 2E ou Clara 2E) et s’alimente avec une pile AAA (fournie). C’est plusieurs mois d’utilisation sans recharge.
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