Le prix du Nothing Headphone (1) est quasiment divisé par deux pendant le Black Friday. Profitez vite de cette offre !
Le Nothing Headphone (1) est un des casques audio les plus atypiques du marché. Loin de tout miser sur son esthétique, le Nothing Headphone (1) est aussi un casque audio performant.
On pourrait s’attendre à ce qu’il soit vendu une fortune, mais grâce au Black Friday, il bénéficie d’une réduction de 45 %.
Le prix du Nothing Headphone (1) tombe à seulement 165,29 €. Vous économisez 133,71 €.
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Les autres bons plans Nothing
D’autres écouteurs et casques de la marque sont aussi en bon plan. Découvrez notre sélection ci-dessous.
Headphone (a)
Ce casque passe à 99 €. Vous réalisez 60 € d’économie – 38 % de réduction
Le Headphone (a) circum-aural est léger et coloré. Il offre des basses profondes, un son personnalisable et jusqu’à 135 heures d’autonomie.
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Ear (3)
Les écouteurs sont à 109 €. Ils baissent de 40 €, soit 27 % de réduction.
Ces écouteurs sans fil haut de gamme se distinguent par leur design métallique raffiné et leur technologie innovante Super Mic, qui garantit des appels plus clairs.
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Les Ear (3a)
Sont à prix mini à 79.99 € ( soit 20 € d’économie – 20 % de réduction)
Ces écouteurs sans fil colorés, sont parmi les meilleures ventes de Nothing.
Ils offrent des basses puissantes, la technologie Bass Enhance et la fonctionnalité AI Snapshot, le tout à un prix accessible. Ils figurent également parmi les meilleures inventions de 2026 sélectionnées par le magazine TIME.
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Ear (a)
A 54,90 € vous réalisez 89 €, soit 34 € d’économie – 38 % de réduction).
Les Ear (a) sans fil colorés arborent le design transparent emblématique de Nothing et intègrent une réduction active du bruit adaptative, un son haute résolution compatible LDAC grâce à des transducteurs de 11 mm conçus sur mesure, ainsi qu’une autonomie allant jusqu’à 42,5 heures avec leur boîtier de charge compact, facile à glisser dans une poche.
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Nothing Headphone (1) – Les principaux points forts
Le Headphone (1) de Nothing réinvente le casque circum-auriculaire. Il combine un design audacieux et des performances sonores de pointe. Pensé pour le style et le confort, il intègre des éléments transparents et des matériaux premium comme l’aluminium. Les commandes physiques sont intuitives (Roller, Paddle, Bouton) pour une interaction fluide.
Fruit d’une collaboration avec KEF, ce casque offre un son riche et naturel via un haut-parleur sur mesure de 40 mm.
Il propose une spatialisation sonore à 360° avec suivi de tête, supporte le Hi-Res Audio (LDAC, USB-C sans perte, jack 3,5 mm), et minimise la distorsion pour une fidélité acoustique optimale.
Doté d’une ANC adaptative en temps réel et d’un système à 4 microphones alimenté par IA pour des appels cristallins, le Headphone (1) assure jusqu’à 35 heures d’autonomie (ANC activé) et une charge rapide.
La connectivité est optimisée avec Bluetooth 5.3, la connexion multi-appareils et une faible latence.
Enfin, le casque est hautement personnalisable via l’application Nothing X. Elle offre des fonctions pratiques comme “Channel Hop” et “Essential Space” pour capturer les idées.
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