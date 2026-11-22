La Samsung Galaxy Tab S10 FE s’offre un prix fou pour le Black Friday !
La tablette 128 Go est proposée en pack qui inclus : la Tab S10 FE + le clavier et l’étui de protection. Ce pack est à 449.90€ au lieu de 649.90€. Vous économisez 31%. Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici.
Galaxy Tab S10 FE, quelques infos
Samsung a nettement travaillé la mobilité de sa Galaxy Tab S10 FE, désormais plus fine et plus légère avec seulement 6 mm d’épaisseur pour un poids de 500 g.
Côté résistance et affichage, elle mise sur une certification IP68 contre l’eau et la poussière ainsi que sur un écran LCD de 10,9 pouces affichant 2304 x 1440 pixels, jusqu’à 90 Hz de rafraîchissement et 800 nits en pic de luminosité.
L’autonomie repose sur une batterie de 8 000 mAh associée à une charge rapide 45 W. Sous le capot, on retrouve un processeur Exynos 1580. L’IA devient accessible à tous. Il y a des fonctionnalités IA pour retoucher ses photos et faciliter son quotidien, avec Gemini et Entourer pour chercher. Un design hérité du premium Fin, léger et résistant (IP68) pour vous accompagner au quotidien Un bel écran immersif de 10.9 pouces. Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici.
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