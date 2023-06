100 idées et activités pour éveiller votre bébé – Un livre pour faire joujou intelligemment

100 idées et activités pour éveiller votre bébé est un guide particulièrement pratique pour les jeunes parents.

Clémentine Luzu, ergothérapeute et spécialisée dans la petite enfance, a concocté un livre à destination des grands conçu comme des ateliers d’éveil pour les 0 – 18 mois.

Développement psychomoteur, langage, hygiène, sommeil, alimentation… chaque partie du livre informe et donne des exemples sympas à faire avec bébé.

100 idées et activités pour éveiller votre bébé (Hatier) détaille chaque activité : l’objectif à atteindre, le matériel nécessaire, l’activité expliquée pas-à-pas et des petits conseils bienvenus pour les accompagnants parfois un peu perdus !

Les rendez-vous proposés pour échanger avec l’enfant sont simples à mettre en place et ne nécessitent pas d’avoir une usine à jouets prêt de soi !

Illustré et bien organisé, ce guide permet rapidement de trouver une idée ou une réponse si on a un doute. Il confirme ou infirme certaines questions qu’on peut se poser.

Et pour prolonger le livre, l’autrice dispense des conseils au quotidien sur sa page Insta @bebeseveille !

