150 anecdotes macabres, le livre pour faire Ooh en soirée - IDBOOX

Vous avez envie d’ambiancer vos soirées ? Vous préparez Halooween ? Voici un petit grimoire qui va vous donner des frissons et des hauts le cœur pour briller en société.

150 anecdotes macabres de Taous Merakchi (auteure du podcast Mortel) est un mini livre bourré de petites histoires vraies hallucinantes.

En un peu plus de 100 pages, l’autrice balance ses anecdotes macabres et morbides. Néanmoins, on y apprend pas mal de choses et on se prend à ricaner par moment. Et pour ne rien gâcher, quelques petites illustrations gore de Capucine Deslouis viennent pimenter le tout !



Bon, vous frétillez devant votre écran vous demandant si on va vous citer quelques anecdotes ? Ok ça marche en voici 2, on ne voudrait pas déflorer le sujet !



Au 18e siècle les valets de nobles étaient surnommés les « Attrape-pets » parce qu’ils marchaient constamment derrière leur maitre ou leur maitresse. Dans l’Antiquité les romains adoraient avoir l’haleine fraîche et surtout les dents blanches …. Leur secret ? L’urine !



Putrides, morbides ou épouvantables, ces 150 anecdotes macabres sont un bon remède à la sinistrose !

Pour vous procurer le livre Editions First Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de lire ? Consultez notre rubrique ici