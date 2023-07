2 K-Drama à lire ce week-end

On a lu la suite de The Runaway et Sa Majesté l’IDOL des KDrama publiés chez Kaddict. Sont-ils toujours aussi bons ?

The Runaway et Sa Majesté l’IDOL sont deux romances traitées de façon très différentes. Runaway joue plutôt sur le côté mystère et séduction tandis que Sa Majesté l’IDOL penche du côté de l’humour en mélangeant fantastique et historique.

Sa Majesté l’IDOL Tome 2

Sa Majesté l’IDOL confirme son statut de romance coréenne mais avec un petit côté décalé qui le fait sortir des sentiers battus. Dans le tome 1, Jieun avait été propulsée à l’ère Joseon au XIV siècle à cause d’un miroir céleste.

Elle réussit à revenir dans le présent mais elle entraine avec elle le prince héritier. Ce saut temporel l’a rendu complétement amnésique. Il ne sait plus qui il est. Sosie d’un chanteur de K-Pop, il va devoir prendre sa place pour passer inaperçu.

Contre toute attente, le prince va très vite se prendre au jeu. Dans le même temps, le vrai chanteur a été propulsé dans le passé. Chacun doit apprendre à vivre dans l’époque et la peau de l’autre.

Les quiproquos s’enchainent et les situations embarrassantes s’enchainent. Ce tome 2 se révèle toujours aussi drôle et original. On valide ce tome 2 sans hésitation.

The Runaway Tome 2 et 3

Runaway raconte l’histoire d’amour entre Jian et Hyeonmin. Elle l’a séduit lors d’un voyage à Paris sans savoir qu’il serait son nouveau chef. Trois mois plus tard en Corée, il tombe à nouveau sous son charme. Pour couronner le tout, ils habitent dans le même immeuble.

Leur histoire s’intensifie dans le tome 2 de Runaway et ils confirment leur amour. Les relations amour et travail deviennent de plus en plus compliquées. Le tome 3 nous révèle des éléments du passé des personnages. On comprend pourquoi Hyeonmin est irrésistiblement attiré par Jian.

Je dois vous avouer que sous ses dehors fleur bleu, la suite de ce K-Drama me met mal à l’aise. La relation entre Jian et Hyeonmin est loin d’être équilibrée. Il la domine et l’image que cette relation véhicule est assez dérangeante. A suivre…

