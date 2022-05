3 BD à conseiller aux ados au mois de mai

Voici un retour de lecture sur 3 romans graphiques à destination des 11 – 15 ans.

Découvrez notre avis sur : Genre Queer, de Maia Kobabe (Casterman), Ceux qu’on choisit, de Sarah Winifred Searle (Jungle), Les sorcières de Brooklyn, de Sophie Escabasse (Bande d’Ados).

Genre Queer

Résumé

Maia grandit en Californie, au sein d’une famille qui ne se préoccupe ni de son corps ni de son genre. C’est à l’adolescence que viennent les premières interrogations et les problèmes : devoir se couvrir le torse, porter des culottes et avoir ses règles sont autant d’agressions quotidiennes. Car Maia n’est pas une fille, ille n’est pas non plus un garçon. Mais comment poser des mots sur ses sensations ? Comment les faire comprendre aux entourages ?

Pourquoi le lire

Genre Queer est une lecture à mettre entre toutes les mains (et dans toutes les bibliothèques). Remarquable et fort dans ses thèmes abordés, « Genre queer » est une série de courtes BD qui retrace le parcours, les peurs et les envies de Maia Kobabe.

Une façon personnelle d’exorciser et d’expliquer ce qu’iel a vécu, d’aider le lectorat à se mettre à sa place, à comprendre le genre non-binaire, les réflexions sur la sexualité (ou l’asexualité, d’ailleurs)… Plein de nuances, ce livre est émouvant et dépeint, avec tendresse et franchise, qu’il existe de nombreuses façons d’exister fidèle à soi-même.

À partir de 15 ans

Ceux qu’on choisit

Résumé

Winifried n’est pas franchement une fille populaire. Plutôt solitaire, elle n’est pas très bien

dans sa peau et ne sait pas quoi faire d’elle-même dans ce monde qu’elle ne comprend pas.

Mais elle rencontre April et Oscar qui ne ressemblent pas aux adolescents de sa petite ville : créatifs, rebelles, ils semblent à l’aise dans leurs baskets et s’assument tels qu’ils sont, des marginaux – un trait que Win ne peut que leur envier.

Pourquoi le lire

Les meilleurs amies de Winifred ont changé d’école pour aller dans le privé, et Winifred redoute sa nouvelle année, seule. Winifred ne s’aime pas. Rapidement, elle rencontre April et Oscar – et ils commencent un fanzine ensemble. Réalistes et attachants, ces adolescents luttent contre leurs démons personnels : TCA, identités de genres, relations amoureuses, problèmes familiaux…

Finalement, les incertitudes sont universelles et cela rend la lecture d’autant plus touchante. Les professeurs, bien que peu développés, se montrent bienveillants. Le trait est vraiment sympa, en rondeur, et les couleurs accompagnent les différentes émotions des personnages à merveille.

À partir de 14 ans

Les sorcières de Brooklyn

Résumé



Effie a perdu sa mère et sa maison. Elle doit maintenant vivre avec deux tantes étranges, Selimene et Carlota qu’elle n’a jamais rencontrées. Au début réticente, la jeune fille finit par se laisser apprivoiser par ces lointaines parentes un peu bizarres. Elle intègre une nouvelle école et se fait rapidement des amis. Mais les choses prennent une tournure des plus surprenantes lorsqu’elle découvre que la magie est présente dans sa famille ! Aidée par ses tantes et ses nouveaux amis prêts à tout pour la soutenir, Effie commence son apprentissage. En assistant Selimene et Carlota, elle viendra même en aide à sa pop star préférée… Tily Shoo !

Pourquoi le lire



« Les sorcières de Brooklyn » est une lecture divertissante et drôle qui aborde les thèmes de l’amitié et du deuil. Entre magie et tranche-de-vie, le lectorat suit l’installation d’Effie dans sa nouvelle vie : découverte de ses tantes, de leur magie et de la sienne…

Effie va également se faire de nouveaux amis. Si le roman graphique n’a rien de révolutionnaire dans son ensemble (l’intrigue est mignonne ceci dit), le récit est fluide, le graphisme est agréable et dynamique. Un premier tome qui prend son temps pour nous présenter l’univers et les personnages.

À partir de 11 ans

