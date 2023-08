3 BD pour les vacances – Action, sensations et frissons garantis

Nous avons sélectionné trois BD à dévorer pendant les vacances. Dieu nordique, super-héros et récits d’horreur, il y en a pour tous les goûts.

Ragnarok, Hotell et E-Ratic, l’éditeur Black River nous livre trois nouvelles BD pleines d’action et de frissons. Les vacances vont être mouvementées.

On vous propose de partager la vie d’un super-héros en prise avec ses problèmes d’ado, de passer la porte de l’hôtel de l’enfer et de faire une plongée dans la mythologie nordique.

Ragnarok – Le dernier des dieux Tome 1

Auteur : Walter Simonson

Thor est de retour mais il a légèrement changé. Il a troqué sa chevelure blonde et ses yeux bleus contre une tignasse blanche et un visage décharné. Cette BD nous propulse à des années lumières du personnage popularisé par les films de Marvel.

Ce personnage est proche de celui de la mythologie nordique à une exception près. Le dieu du tonnerre est devenu un zombie. Le Ragnarok a eu lieu et les dieux nordiques sont tous morts. Thor revient à la vie mais il est encore plus énervé qu’avant.

On se lance sans hésitation dans cette nouvelle quête du dieu du tonnerre pour sauver la veuve et l’orphelin. De l’action, de l’humour et du grand spectacle grâce au coup de crayon magistral de Walter Simonson.

Suivez ce lien ou lien pour acheter le tome 1.

Suivez ce lien ou lien pour acheter le tome 2.

Le résumé de Ragnarok

Les dieux nordiques sont tous morts. Thor est un zombie. Il fait serment de retrouver une fillette.

Et maintenant… ça va saigner !

Asgard est tombée.

Ragnarök, le crépuscule des dieux dans la mythologie nordique, a eu lieu. TOUS les dieux sont morts mais les habitants des neuf royaumes subsistent.

Un petit groupe s’introduit dans un temple désaffecté et découvre le cadavre de Thor, le dieu du tonnerre, enchaîné. Bien que mort, ce dernier se réveille, massacre les indésirables après avoir récupéré Mjöllnir, son marteau légendaire.

Il promet ensuite de retrouver et de protéger la fille d’une des intrus.

Hotell

Auteurs : John Lees (Auteur), Dalibor Talajic (Illustrations)

Si vous passez les portes de cet hôtel préparez-vous à vivre une expérience terrifiante. Quand on vous dit terrifiante nous n’exagérons pas. Attention, cette BD n’est pas à mettre entre toutes les mains.

L’hôtel Pierrot Courts est un lieu effrayant qui ferait passer la pension Norman Bates pour une colonie de vacances.

Hotell est une BD d’horreur qui regroupe trois histoires courtes, reliées par leur inquiétant réceptionniste. Les clients de l’hôtel se croisent et les éléments de chaque histoire s’imbrique. On monte crescendo dans l’horreur jusqu’à l’apothéose finale pour chaque client.

L’hôtel Pierrot Courts perçoit tous les noirs secrets de ses clients malheureusement pour eux. Hotell est violent, sombre et terrifiant. C’est un summum dans le genre horrifique.

Suivez ce lien ou lien pour l’acheter.

Le résumé de Hotell

Quatre histoires d’horreur interconnectées se déroulant toutes dans un hôtel mystérieux qui semble n’apparaître qu’à certains clients.

L’hôtel Pierrot Courts. Vous ne le trouverez sur aucune carte, mais s’il vous arrive de conduire sur la Route 66 tard dans la nuit et que vous avez désespérément besoin d’un refuge ou de vous cacher, vous apercevrez peut-être un panneau abîmé en bordure de route. C’est un endroit où beaucoup s’enregistrent au comptoir mais d’où bien peu repartent. Et vu les horreurs qui vous attendent à l’intérieur, vous auriez peut-être préféré continuer à rouler…

E-Ratic Tome 1

Auteurs : Brian Reber, Kaare Andrews

E-Ratic est une BD en deux tomes avec un super-héros pas comme les autres. Oliver a 15 ans. Il est doté de super-pouvoirs mais il ne peut les utiliser que 10 minutes à la fois. Ca complique vraiment les choses.

Le scénario d’E-Ratic renoue avec les premières heures des comics. Sous son déguisement de chat électrique, E-Ratic a de grandes ressemblances avec Spiderman. La vie ne l’a pas épargné. Il doit jongler entre sa vie au quotidien, le lycée et son rôle de super-héros. Il y a aussi une petite inspiration Buffy contre les vampires de la première heure.

Oliver se retrouve confronté à tous les problèmes d’un ado ordinaire avec l’obligation de sauver le monde. Le scénario est original, rythmé, incisif et plein d’humour. Les dessins dans le style Archi Comics sont splendides et les scènes de combat sont épiques.

E-Ratic est excellent à tous les niveaux.

Suivez ce lien ou lien pour l’acheter.

Le résumé de E-Ratic

15 ans et seulement dix minutes pour pouvoir sauver le monde!

Vous avez 15 ans et des super pouvoirs ? Cool ? Sauf que ça ne dure que 10 min par jour. Il faut donc en faire usage avec parcimonie. Oliver se retrouve à affronter diverses menaces, à garder son identité secrète, à combattre des criminels, le tout en évitant de redoubler !

