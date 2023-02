3 idées de romans Fantasy à lire en février

Nous avons lu trois livres à conseiller aux ados dès 13 ans. Vous prendrez bien un soupçon de fantasy ?

Voici nos avis de lectures sur : La joueuse de cithare, de Joan He (Lumen). Dreamblood T1 : La Lune tueuse, de N. K. Jemisin (Pygmalion). Truthwitch – The Witchlands T1, de Susan Dennard (La Martinière).

La joueuse de cithare

Résumé

En l’an 414 de la dynastie Xin, le chaos règne dans un royaume divisé. Au nord, une impératrice fantoche qui n’est encore qu’une enfant, manipulée par une régente sans pitié du nom de Miasma. Au sud, une jeune reine prête à tout pour venger la mort de sa sœur aînée. Au milieu, Xin Ren, seigneuresse sans terre pourtant aimée de tout un peuple – la plus idéaliste, la seule qui reste vraiment loyale à l’empire. Mais, dans un conflit impitoyable où tous les coups sont permis, la droiture de la jeune cheffe de guerre risque bien de coûter la vie à tous ses partisans.

Leur seul rempart dans la tempête, c’est Zéphyr, l’une des plus fines stratèges du pays… La jeune fille se retrouve d’ailleurs contrainte, pour éviter un massacre, de passer à l’ennemi au moins en apparence. Elle fait la rencontre de l’énigmatique Choucas, l’un des tacticiens de la régente… Un adversaire à sa hauteur, enfin ! Saura-t-elle changer le cours entier d’une guerre en faisant des miracles pour parvenir à le manipuler ?

Pourquoi le lire



Le précédent roman de l’autrice Joan He, « Ceux qu’il nous faut retrouver » (également aux éditions Lumen) a été un véritable coup de cœur. Avec La Joueuse de cithare, l’autrice revient en France avec un roman dans un style très différent.

On retrouve un monde en guerre rempli de magie, avec des thèmes forts et son lot d’enjeux politique, d’action et de stratégie militaire. Les personnages sont intéressants, et on apprécie tout particulièrement la mise en avant de femmes ambitieuses et douées et dans cette interprétation du célèbre roman chinois « Les Trois Royaumes ».

À partir de 14 ans. Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Dreamblood T1 : La Lune tueuse

Résumé



Dans l’ancienne Cité-État de Gujaareh, la paix est la seule loi. Sur les toits et parmi les ombres des rues pavées attendent les collecteurs, gardiens de cette paix. Serviteurs de la Déesse des Rêves, leur devoir est de récolter la magie de l’esprit endormi et de l’utiliser pour guérir, apaiser… ou tuer ceux qui sont jugés corrompus.

Mais lorsqu’une conspiration éclate au sein du temple, Éhiru, le plus célèbre des collecteurs, doit remettre en question tout ce qu’il sait. Choisira-t-il de protéger la femme qu’il a été chargé de tuer, ou regardera-t-il la ville être dévorée par la guerre et la magie ?

Pourquoi le lire



Sous cette couverture très esthétique se cache le premier tome d’un diptyque. L’univers décrit par N.K. Jemisin y est très prometteur – le système de magie en particulier – mais il manque quelque chose pour en faire une lecture parfaite.

La Lune tueuse offre à ses lecteurs un récit dense et une plume assez froide. La difficulté, pour ma part, de m’attacher aux personnages y est clairement pour quelque chose. Ceux-ci sont complexes, loin des stéréotypes et des clivages habituels « gentil/méchant ». Dans l’ensemble, le récit est original, bien ficelé mais pas facile d’accès, surtout si c’est votre premier Jemisin.

À partir de 16 ans. Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Truthwitch (The Witchlands T1)

Résumé

Dans les Witchlands, il existe autant de types de magie que de façons de s’attirer des ennuis…

Surtout quand une guerre se prépare. Safi est une Truthwitch, capable de discerner les mensonges de la vérité. Un don qu’elle a toujours caché pour éviter les convoitises. Iseult, elle, est une Threadwitch, capable de visualiser les liens qui unissent les individus. Les deux amies n’ont jamais eu qu’un désir : celui de vivre libres, ensemble, loin des contingences de la société et des jeux de pouvoir. Mais quand un sorcier repère le don de Safi, elles doivent fuir. Car avec les conflits qui s’annoncent, tous les puissants du continent rêveraient de s’approprier les pouvoirs d’une Truthwitch.

Pourquoi le lire



Truthwitch est une lecture sans temps mort : on commence par un braquage qui tourne mal et le rythme ne s’arrête pour ainsi dire pas jusqu’à la fin du premier tome. Comme le roman commence in media res, la magie et le monde qui entoure les deux jeunes femmes nous sont expliqués au fur et à mesure de la lecture mais de manière trop limitée.

Heureusement, le rythme soutenu contrebalance plutôt habilement ces lacunes. Les héroïnes (Ah ! Safi…) semblent toujours choisir la pire option possible.

Le personnage d’Iseult et celui du Bloodwitch (le moine Aeduan) apportent de la nuance et de profondeur bienvenue. On espère que la suite plongera davantage dans la politique des différents royaumes, et exposera un peu mieux les enjeux des différentes Witchlands.

À partir de 13 ans. Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici.

