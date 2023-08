3 nouveaux Webtoon à savourer pendant les vacances

Découvrez 3 nouveaux K-Drama de qualité avec de la romance, de la trahison, des manigances, des injustices et de l’espoir.

Nous vous conseillons 3 nouveaux Webtoon à glisser dans votre valise avant de partir en vacances. C’est un très bon cru.

Itaewon Class T1

Editeur : Kotoon

Auteur : Kwang Jin

Itaewon Class est un K-Drama qui sort clairement du lot. Le pivot central de ce récit n’est pas une pure romance. C’est avant tout une tranche de vie qui aborde des thèmes durs comme les discriminations ou la lutte des classes.

Il met en lumière les travers d’une société violente et sans pitié. Elle est structurée par des relations sociales hiérarchisées et codifiées à outrance.

Ce premier tome d’Itaewon Class est intense et captivant. On a hâte de connaître la suite. Pour les plus impatients le webtoon d’Itaewon Class a donné naissance à une série diffusée sur Netflix.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

Le résumé Itaewon Class

Le quartier d’Itaewon respire le multiculturalisme et la foi en un avenir radieux. C’est cet esprit qui a convaincu Park Saeroyi de s’y installer et d’y ouvrir un pub. Se lancer dans l’entreprenariat peut relever de la mission impossible lorsqu’on n’a même pas le bac, que l’on est un ex-détenu et que l’on doit faire face aux nombreux préjugés de la société. Mais tout cela ne fait pas peur à Park Saeroyi, un homme de conviction, qui avance dans la vie avec ses propres règles.

Because I Can’t Love You T1

Editeur : K-Factory

Auteur : Lief

Because I Can’t Love You est une romance qui enregistre plus de 19 millions de vues. Il passe maintenant sur papier et les dessins de Lief sont toujours aussi beaux.

Le côté romance est très présent mais l’histoire est beaucoup plus profonde qu’elle paraît. Les personnages sont de jeunes adultes qui se cherchent et forgent leur personnalité.

A travers leurs questionnements et leurs hésitations l’auteur aborde des sujets divers et variés qui sont loin d’être anodins comme la confiance en soi, l’orientation sexuelle, le respect, les relations toxiques ou les violences faites aux femmes. Les jeunes n’auront aucun mal à s’identifier à ce trio plein de fraicheur.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le tome 1.

Cliquez sur ce lien pour acheter le tome 2.

Le Résumé de Because I Can’t Love You

Priti, une jeune étudiante, a un crush pour Liam. Mais ce dernier la rejette après une mystérieuse dispute avec Cole, son frère. Une situation qui se révélera la conséquence de plusieurs destins croisés, entre secrets, amitiés, romances et drames.

Car l’université, c’est avant tout l’école de la vie, où l’on expérimente l’autre, l’amour, et parfois même soi-même, que ce soit pour définir son identité sexuelle, échapper à la maltraitance ou ne pas trahir une amitié…

Je suis tombée dans un jeu de harem inversé

Editeur : Sikku / Michel Lafon

Auteurs : Goya, Inui

Ne vous fiez pas au titre de ce Webtoon. Je suis tombée dans un jeu de harem inversé est une romance déguisée. Son scénario est assez original. Le personnage principal se réveille dans la peau de la méchante d’un jeu vidéo. Elle a visiblement beaucoup de prétendants d’où la notion de harem inversé.

Cette réincarnation est loin d’être un long fleuve tranquille abreuvé de passions torrides puisque selon le scénario du jeu elle est doit mourir. La romance se transforme vite en une course contre la montre où les manigances, les plans machiavéliques et les trahisons sont légion. C’est amusant.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le tome 1.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le tome 2.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le tome 3.

Le résumé

Dur réveil quand on se retrouve dans le corps de la terrifiante princesse impériale Elvia. D’autant plus qu’il s’agit de la méchante d’un jeu vidéo vouée à mourir dans d’atroces souffrances.

Pour échapper à ce destin funeste, une seule solution : s’impliquer dans la vie du château, forger des alliances, et contrecarrer les manigances de l’intrigante Urielle, l’héroïne du jeu, prête à tout pour l’emporter !

