3 romans à lire en février – Après, Colère chronique et Gloria, Gloria

Voici trois conseils de lecture pour le mois de février. Quelle lecture choisirez-vous ce mois-ci? Pour notre part nous avons lu ces 3 livres découvrez nos avis.

Nous avons sélectionné : Après de Stephen King (Le Livre de Poche), Colère chronique de Louise Oligny (Black Lab) et Gloria, Gloria de Grégory Le Floch (C. Bourgeois Editeur).

Gloria, Gloria

A propos du livre



A Rome, un homme fuit une foule enragée et se jette dans un bateau à destination de l’île d’Elbe. Il se réfugie dans une grotte et y reste retranché comme une bête pendant des mois. Cinquante ans plus tard, sa petite-fille part sur ses traces et retrouve son lieu d’exil. Entre ses mains, le journal intime de celui qui se voulait le protecteur des vieillards. Elle cherche à comprendre. Qu’a-t-il fui ? D’où venaient ses étranges inclinations ? Sur l’île, le cycle du soleil rythme les journées : à l’aube une vieille dame se baigne nue dans la mer étincelante, au crépuscule une autre femme parcourt son verger regorgeant de citrons, d’abeilles et d’abricots tandis qu’au loin, un groupe d’hommes entonne un Gloria. Gloria, Gloria est un hymne sensuel et poétique qui nous convainc que la vieillesse tient davantage de l’aube que du coucher de soleil.

Pourquoi le lire

« J’ai voulu que tout soit beau même si parle de choses laides » explique Grégory Le Floch et on le remercie !

L’auteur de De parcourir le monde et d’y rôder, nous propose une galerie de portraits étonnante, où chaque vie s’entrelace de manière si différente. Gloria, Gloria c’est aussi un hymne à la vieillesse, où la laideur rejoint la beauté et inversement. Ce roman dégage également une atmosphère unique presque sensuelle. Gloria, Gloria, c’est beau, déstabilisant, et lumineux !

Colère chronique

A propos du livre



10 juin 2019. Dufaye, directeur de la rédaction du magazine La Chronique Hebdo, est victime d’un attentat. Quand Diane Choinière apprend la nouvelle, elle est submergée par l’angoisse.

À moins que ce ne soit de la joie ?

Cette photoreporter, licenciée abusivement quelques mois plus tôt par Dufaye en personne, ne saurait exactement le dire. Tout comme elle ne saurait dire avec certitude qu’elle n’est pour rien dans cet homicide. Alcool et anxiolytiques faisant rarement bon ménage, elle va devoir mettre ses idées au clair pour démêler les fils de cette étrange affaire.



Pourquoi le lire

Ce n’est pas un thriller mais ça pourrait en être un ! Pour ce premier roman, Louise Oligny manie à merveille l’aigre-doux. L’auteure alterne à merveille la hargne et l’humour. Grinçant et jubilatoire, Colère Chronique montre que la vengeance n’est pas toujours un plat qui se mange froid !

C’est un excellent moment de lecture, l’autrice sera d’ailleurs présente aux Quais du Polar au mois de mars.

Après

A propos du livre



Jamie n’est pas un enfant comme les autres : il a le pouvoir de parler avec les morts. Mais si ce don extraordinaire n’a pas de prix, il peut lui coûter cher. C’est ce que Jamie va découvrir lorsqu’une inspectrice de la police de New York lui demande son aide pour traquer un tueur qui menace de frapper… depuis sa tombe.

Obsédant et émouvant, ce nouveau roman de Stephen King nous parle d’innocence perdue et des combats qu’il faut mener pour résister au mal.

Pourquoi le lire

C’est la sortie en livre de poche du très plébiscité Après paru en grand format en 2021. Stephen King nous offre un roman palpitant, parfaitement maîtrisé et concis !

En moins de 350 pages on explore les fantasmes et les angoisses de l’enfance à la King. L’écrivain va à l’essentiel, se met à la hauteur de Jamie, c’est émouvant, attachant, addictif mais pas trop terrifiant.

Nous sommes loin des pavés que sait nous concocter l’auteur, mais qu’importe, une fois encore Stephen King sait se réinventer et on aime !

