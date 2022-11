3 romans à lire en novembre pour les 13 ans et plus

Nous avons sélectionné trois romans à lire bien au chaud. Ces livres s’adressent aux ados de 13 ans et plus.

Voici nos avis de lecture sur : This Savage Song de V.E. Schwab (Lumen), The Girl with no soul, de Morgan Owen (La Martinière Jeunesse), Une armée à moi seule, de Anthony Combrexelle (404 Editions).

This Savage Song

Résumé

À Verity, les crimes sont tellement nombreux que chacun donne désormais naissance à un monstre – il en existe trois sortes : les premiers, les Corsai et les Malchai, sont légion et dévorent leurs victimes ou se repaissent de leur sang. Les Sunai, eux, sont rares et mystérieux : ils peuvent s’emparer de l’âme de leur proie grâce à la musique…

Dans la partie nord de la ville, Callum Harker a vu en l’émergence de ce fléau l’occasion de prospérer, en offrant à la population de les protéger moyennant finance. Au sud, Henry Flynn a décidé de combattre le feu par le feu et d’orchestrer une contre-offensive : il a recueilli trois Sunai, qu’il élève comme ses enfants…

Pourquoi le lire

Après le très bon La vie insivible d’Addie Larue et Gallant, Lumen nous régale avec la parution du premier tome d’une duologie de l’autrice.

Publié en 2016 (donc avant les succès cités ci-dessus), This Savage Song contient tous les ingrédients d’un très bon roman. Captivant, le récit se passe à Verity, dans une ville où monstres et humains cohabitent difficilement.

La musique a une part importante dans l’histoire. Bien que le scénario soit assez classique – voire prévisible –, le tout fonctionne extrêmement bien. Plus d’explications (wordbuilding, magie…) auraient été bienvenue mais les personnages sont attachants, la relation qu’ils développent est intéressante et l’intrigue bien menée. À lire absolument !

À partir de 14 ans Pour vous procurer le Livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

The Girl with no soul

Résumé

À Providence, la dictature de l’Ordre est totale. L’âme de chaque citoyen est scrutée, contrôlée. Et gare à celles qui s’écartent du droit chemin : elles sont aussitôt reprogrammées. Iris, elle, ne possède pas d’âme. Elle est vide. Si cela lui permet d’échapper à la vigilance des Inspecteurs, c’est aussi ce qui l’empêche d’éprouver des sentiments et de se souvenir de son passé. Pourtant, au contact d’un bijou appartenant à une riche famille au pouvoir, son Étincelle, l’une des cinq composantes de son âme, se réveille. Des sentiments qu’elle pensait ne jamais éprouver surgissent et, avec eux, un désir irrésistible de découvrir d’où elle vient. Qui a volé l’âme d’Iris ? Et pourquoi ? Pour le savoir, elle devra s’approcher au plus près des secrets du pouvoir. Désormais traquée par l’Ordre, parviendra-t-elle à rassembler les pièces manquantes de son identité… et à recoller les morceaux de son cœur ?

Pourquoi le lire

Deuxième coup de cœur pour cette sélection du mois (ça arrive rarement). Malgré des facilités scénaristiques, les personnages sont développés et attachants.

Par exemple, l’association d’Iris avec Evander, et leur relation qui se construit, a tout du premier amour qui se déroule sous nos yeux. L’idée que des objets puissent accueillir une partie de notre âme, et définissent donc ce qu’est une personne, est très intéressante. Ainsi, le monde régit par l’Ordre, l’obsession pour la pureté de l’âme et le système de division des âmes, en particulier, est intriguant.

Alors oui, on aurait aimé que ce soit plus développé, plus complexe encore, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce soit mauvais ou bâclé. On aime beaucoup le principe qu’à chaque « morceau d’âme » récupéré, une partie de l’intrigue se dévoile en même temps qu’Iris découvre qui elle est réellement.

À partir de 14 ans Pour vous procurer le Livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Une armée à moi seule

Résumé

Ce que Cleo Constanza, 19 ans, n’avait pas prévu en allant faire du babysitting, c’est le tueur fantomatique qui la pourchasserait sur le trajet de retour, ni qu’elle serait sauvée in extremis par trois personnes –; une fillette de 10 ans avec un masque de dinosaure et un fusil, une quadra taciturne et une vieille femme malvoyante aux mains recouvertes de bandelettes égyptiennes.

Trois personnes qui pourraient être ses sosies.

Et quand elle pensait que ça ne pourrait pas être pire, voilà qu’elle se fait écraser par une voiture et meurt sur le coup… avant de revenir à la vie comme si de rien n’était.

L’existence entière de Cleo va être bouleversée, mais au lieu de fuir, elle est bien décidée à prendre en main son destin.

Pourquoi le lire

Une armée à moi seule est un roman d’urban fantasy. La mythologie développée par Anthony Combrexelle est intéressante, l’histoire se déroule à un bon rythme et l’écriture plutôt fluide. Quelques longueurs et répétitions nous empêchent de dire qu’on tient là un coup de cœur, mais l’ensemble fonctionne et on passe un agréable moment !

Une armée à moi seule est un road trip parfait pour la saison, avec de l’humour et de l’action. Le petit plus très sympa ? Les chansons suggérées en début de chapitre, afin de parfaire l’ambiance et la lecture !

À partir de 13 ans Pour vous procurer le Livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

