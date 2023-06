4 BD à lire ce week-end avec de l’action, du fantastique, de l’histoire et des chats

Arsène Lupin, Sherlock Holmes, des histoires de chats, des héros de la résistance et des adolescents mutants, on vous conseille quatre BD à lire ce week-end pour vous évader.

Vous êtes en manque d’inspiration et vous ne savez pas quelle BD lire ce week-end ? Nous avons déniché quatre pépites dans des genres et des styles complétement différents.

Vous allez partager les aventures d’Arsène Lupin et de Sherlock Holmes, d’adolescents mutants, de résistants pendant la Seconde guerre mondiale et même de chats.

Le réseau Comète

Editeur : Grand Angle

Auteurs : Jean-Yves Le Naour, Marko, Holgado

Ce qu’on en pense :

Le réseau Comète n’est pas une fiction. Ces résistants de l’armée des ombres a réellement existé pendant la Seconde Guerre Mondiale. L’historien Jean-Yves Le Naour leur rend hommage avec cette BD.

Le réseau comète était chargé de récupérer et d’exfiltrer les aviateurs abattus en Belgique. Ils devaient leur faire traverser la France occupée par les allemands, puis les Pyrénées et l’Espagne jusqu’à Gibraltar.

La BD prend la forme d’un témoignage. L’une des dernières survivantes du Réseau Comète qui avait à l’époque 14 ans raconte son histoire à un scénariste de BD. Le scénario alterne entre le présent avec des dessins en couleurs et ses souvenirs avec des tons beiges.

Cette BD est captivante, poignante et émouvante. On se rend compte du courage et de l’abnégation des membres de ce réseau incroyable. C’est une très belle mise en lumière d’un pan méconnu de l’histoire. Ces héros de l’ombre méritaient un tel hommage.

Une lecture à recommander chaudement aux adultes et aux enfants pour ne pas oublier.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

Résumé :

Des centaines de résistants de « l’armée des ombres », discrets, silencieux, organisent le plus grand réseau d’évasion de la Seconde Guerre mondiale. Son but : conduire des aviateurs de Belgique jusqu’au Pays-Basque, en évitant les patrouilles allemandes, les gendarmes de Vichy et les garde-frontières franquistes. +

Voici l’histoire d’une montagne indomptable, d’une comète qui traversait la France en déchirant la nuit de l’occupation, l’histoire d’hommes et de femmes rebelles dont la liberté guidait les pas, un «ordre de la nuit» sans lequel rien n’aurait été possible.

L’autre, La maison dans l’ailleurs Tome 2

Editeur : Glénat

Auteurs : Lylian, Montse Martin, Pierre Bottero

Ce qu’on en pense :

La BD L’autre s’intègre dans l’univers créé par Pierre Bottero. Nathan et Shaé sont en fuite. Ils se réfugient dans un étrange manoir où réside une société secrète. Ils vont en apprendre plus sur leurs pouvoirs. Shaé se transforme en panthère noire et Nathan a des pouvoirs psychiques.

Les mystères s’accumulent autour d’eux. Leurs hôtes ne sont peut-être pas aussi bienveillants qu’ils le laissent penser. Cette histoire continue à un rythme soutenu et on reste suspendu aux découvertes des deux adolescents. Ils n’ont pas une minute de répit et nous non plus.

Ce tome 2 est toujours aussi haletant et confirme notre sentiment. L’autre est une série captivante.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.



Résumé :

Natan peut enfin faire connaissance avec les puissants membres de sa famille. C’est pour lui l’occasion de découvrir les véritables origines de ses capacités physiques hors normes et de comprendre quels dangers le guettent s’il reste seul. De son côté, Shaé commence à apprivoiser la Chose qui sommeille en elle et qui lui permet de se transformer en bête sauvage. Protégés par la famille de Natan, les deux adolescents se rapprochent peu à peu …

Initié aux secrets de sa famille, Natan va bientôt découvrir la maison dans l’Ailleurs, une étrange bâtisse, dont les portes mènent à des endroits différents sur la terre et peut-être même vers un autre monde ! Mais tandis que Natan commence à trouver sa place, la propriété dans laquelle il est réfugié en compagnie de Shaé est attaquée par des monstres aussi étranges que dangereux….

Arsène Lupin contre Sherlock Holmes Partie 2

Editeur : Grand Angle

Auteurs :

Ce qu’on en pense :

Le duel du siècle entre Arsène Lupin et Sherlock Holmes prend fin. Cette BD est très sympa et ce tome 2 le confirme. L’affrontement entre Sherlock et Lupin est épique. Entre le gentleman cambrioleur et l’implacable détective la lutte est sans merci.

Le scénariste brouille les pistes et on ne sait plus qui est le bon et le méchant. Le scénario est plein de rebondissements et vous n’êtes pas au bout de vos surprises. La fin vous laissera bouche bée. Excellent !

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le volume 2.

Cliquez sur ce lien pour le volume 1

Résumé :

En Normandie, un vieil alchimiste aurait percé le secret de la transformation du plomb en or. Il n’en faut pas plus pour attirer la convoitise d’Arsène Lupin, déguisé pour l’occasion en vicomte Raoul d’Avenac. Le mystère que renferme le manoir de la Barre-y-va a-t-il à voir avec le mascaret qui se forme deux fois par an lors des équinoxes ? Lupin/d’Avenac mène l’enquête. Mais ce que le gentleman cambrioleur ignore, c’est que Sherlock Holmes est sur ses traces.

Les chats en BD Tome 1

Editeur : Bamboo Edition

Auteurs : Christophe Cazenove, Flora, Stéphane ESCAPA

Ce qu’on en pense :

Les chats en BD fait partie de la collection Apprendre en s’amusant éditée par Bamboo. Comme son nom l’indique le thème principal porte sur les chats et leurs relations avec les humains. Une des co-scénaristes est comportementaliste animalière spécialisée dans les félins.

Chaque scénette est à la fois drôle et instructive. Le lecteur voit la vie à travers les yeux d’un chat et nous aide à mieux comprendre son comportement. Si c’est possible. L’album Les chats en BD est amusant et très coloré. Elle plaira aussi bien aux adultes qu’aux enfants.

La BD se termine par 6 pages remplies de conseils pour cohabiter en harmonie avec son chat. Vous ne verrez plus votre chat de la même façon.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

Résumé :

Vivre avec un chat n’est déjà pas une sinécure. Deux, passe encore. Mais quand il y en a trois, ça relève plus de la survie ! L’humain qui vient d’adopter un nouveau chaton va l’apprendre à ses dépens.

Car les deux vieux matous propriétaires des lieux entendent bien inculquer à leur jeune padawan tous les secrets de la maison, lui montrer tous les recoins du quartier, lui faire rencontrer tous les félins du coin et, surtout, lui donner tous leurs trucs pour rendre leur maître complètement chèvre. Tout ce qui fait une vraie vie de chat, en somme !

Envie de lire ? Trouvez d’autres Idées BOOX ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités