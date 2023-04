4 Comics effrayants pour se faire peur

Si vous cherchez de la lecture pour vous donner la chaire de poule et vous faire peur, nous vous avons sélectionné 4 comics terrifiants.

Avis à tous les amateurs de contes horrifiques, nous vous avons préparé une sélection de 4 BD terrifiantes et de qualité, éditées chez Huginn & Muninn.

Silver Coin Tome 1

Scénariste primé pour son travail sur Star Wars et Justice League/Black Hammer, Michael Walsh a écrit la ligne directrice de Silver Coin. Ce conte horrifique va vous faire trembler peur. Il se compose de différentes petites histoires imaginées par des auteurs différents.

On suit le parcours d’une pièce en argent maudite. Quiconque entre en sa possession mourra dans d’atroces souffrances. De la Nouvelle Angleterre puritaine au terres ravagées de 2047, elle traverse les siècles pour semer la mort.

Guitariste, ados dans une camps de vacances, voleurs à la petites semaine personnes n’est épargné. Silver Coin est violent, sanglant et à ne pas mettre entre toutes les mains sous peine de faire des cauchemars. Après ça vous réfléchirez à deux fois avant de ramasser une pièce dans la rue.

Résumé

UNE MALÉDICTION DOIT SE NOURRIR… C’est l’histoire d’une mystérieuse pièce d’argent qui passe de main en main depuis des siècles, de la Nouvelle Angleterre puritaine aux terres ravagées de 2467… Ce sont les récits de toute les peines et toutes les horreurs qu’elle a engendrées.

Ice Cream Man Tome 1

Ice Cream Man est basé sur le même principe que Silver Coin. Ce comics de Brian K. Vaughan rassemble différentes petites histoires. Cette fois-ci on suit le trajet d’un vendeur de glaces dans son petit camion.

Le personnage imaginé par Brian K. Vaughan est terrifiant. Il a un petit côté Pennywise. C’est une figure sensée être gentille et bienveillante mais il est monstrueux. Vanille, chocolat, fraise, en fonction du parfum qu’il tend à ses clients à quelle sauce seront-ils mangés ?

Ice Cream Man est violent, sanglant, déroutant et cauchemardesque. Vous voilà prévenu n’accepter jamais une glace ou un ballon rouge même si c’est offert avec le sourire.

Résumé

TOUTES LES SOUFFRANCES ONT UN PARFUM DIFFÉRENT…Avec sa camionnette si particulière, et la mélodie qui l’accompagne, il va de rue en rue. Voici venir le marchand de glace ! Quelle saveur choisir aujourd’hui ? Chocolat, vanille, overdose, meurtre, suicide ?Sur son passage, il ne découvre (ou ne provoque ?) que désolation, souffrance et terreur. Qui est-il vraiment ? Ami ou ennemi du genre humain ? Dieu ou démon ? Personne ne le sait encore. Mais ce qui est certain, c’est qu’il est capable de changer n’importe quelle vie en…

Killadelphia Vol 1

Killadelphia revisite le mythe du vampire et le transformant en une fable d’horreur contemporaine. Sur fond de complot surnaturel, les vampires pourraient bien être le remède à la violence et la corruption qui règnent sur Philadelphia.

Cette histoire se présente comme une enquête dans laquelle on découvre petit à petit tous les dessous de ce complot.

On est très vite accroché d’autant plus que les graphismes sont splendides. IIs ont un petit côté reportage télévisé à l’ancienne mais dans le bon sens. Les dessins renforcent le côté noir et violent du scénario. On adore. La série se compose de 4 volumes.

Résumé

Lorsque le policier Jimmy Sangster rentre à Philadelphie pour enterrer son père assassiné, il se retrouve vite confronté à un complot surnaturel qui gangrène l’Amérique depuis des centaines d’années.

Sa ville qui était autrefois le symbole de la liberté est devenue la proie de la corruption, de la violence, de la misère et des vampires.

Seven Sons

Seven Sons est une fresque politique et mystique. Ce comics est l’œuvre de Jae Lee et scénarisée par Robert Windom et Kelvin Mao. Cette histoire complexe mélange guerre de religion, critique de la société, mysticisme le tout emballé dans un univers apocalypto-dystopique.

Le monde semble uniquement guidé par la foi et le consumérisme. Il faut s’accrocher pour suivre le fil de l’histoire d’autant plus que les scénaristes s’amusent à faire des allers-retours dans le temps.

Seven Son est sombre, assez violent et très intrigant. Ce scénario est mis en valeur par de splendides dessins.

Résumé

1977, Une prédiction : le 7 juillet naîtront 7 fils identiques, tous de mères vierges, Et l’un d’entre eux, le jour de son vingt-et-unième anniversaire s’imposera comme le nouveau fils de Dieu et dirigera l’humanité vers un âge d’or de moralité, de paix et de prospérité.

1998, Le couronnement de la seconde incarnation du Christ approche… Les adeptes des 7 forment une nouvelle religion qui s’est implantée partout supplantant beaucoup d’anciennes croyances. Mais entre-temps, les six frères de l’Elu ont tous disparus dans de dramatiques circonstances. Qui les a ainsi sauvagement éliminés ? Et pour préserver quels secrets ?

Delph, un jeune homme qui pourrait être la seconde incarnation du Christ sur Terre, doit fuir pour sauver sa vie alors qu’il tente d’apprendre la vérité sur son existence…