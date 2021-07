4 manga à lire cet été - IDBOOX

Les sorties mangas ne s’arrêtent jamais, découvrez nos dernières lectures du genre le plus populaire qui soit en France !

Chandrahas la légende de l’immortel tome 1 par Yuki Monji (Kana)

A propos de la BD



Il y a 15 ans, 7 héros ont sauvé le pays d’un fléau : les “Dragons”, des monstres féroces affublés d’un masque en os sur le crâne. Ces héros sont appelés les “Chandra Has” et sont vénérés comme des dieux depuis. Mais dans l’épopée, un héros a été oublié, effacé de la mémoire de tous. Arjuna l’immortel revient ainsi pour chasser et tuer ceux qui l’ont trahi. Dans sa quête, il sera épaulé par Himalaya, une jeune fille charmeuse de dragons, elle aussi trahie par l’un des héros…

Ce qu'on en pense

Ce manga ne perd pas de temps. L’action est perpétuelle et le rendu est top.

Le récit proposé est plutôt intéressant avec la présence des Dragons et des 7 (enfin 8) héros qui les ont combattus.

Les deux protagonistes principaux de ce récit, en quête de vengeance contre les héros vont ainsi tout mettre en place pour les réduire à néant. Une lecture intéressante qui mérite le coup d’œil et promet du bon pour la suite.

Kowloon Generic Romance tome 1 par Jun Mayuzuki (Kana)

A propos de la BD

Passé, présent et futur se confondent dans le labyrinthe des rues du quartier malfamé de la citadelle de Kowloon où vivent des personnages nostalgiques.

Une romance idéale dépeignant brillamment les relations et les désirs secrets de deux trentenaires dont le quotidien est teinté d’extraordinaire.

Ce qu'on en pense

Une ambiance particulière se dégage à la lecture de Kowloon. Les deux collègues de bureau de l’agence immobilière dans laquelle ils travaillent dans la ville de Kowloon vont nous offrir une double vision de ces quartiers (et une sacrée tension sexuelle aussi) : la nostalgie avec les vieux établissements et la nouveauté avec les nouvelles tendances.

Les dernières pages de l’histoire semblent pourtant flirter avec le récit de science-fiction de la plus intrigante des manières. N’hésitez pas à lire les extraits sur le site de Kana pour voir si c’est susceptible de vous plaire.

Une chose est sûre, il faudra en lire davantage qu’un tome pour se faire une idée.

100 jours avant ta mort T1 et T2 par Migihara (Glénat Manga)

A propos de la BD

Taro a enfin pu avouer à son amie d’enfance Umi qu’il l’aime depuis toujours ! Mais à cet instant, s’affiche le nombre 100 devant la jeune fille… Car Taro a un pouvoir spécial : celui de visualiser un décompte sur tous les êtres vivants qui ont moins de 100 jours à vivre !

Ensemble, le couple va faire face au destin et tenter d’arrêter le compteur fatidique…

Avec une galerie de personnages très attachants, cette série propose un problématique SF qui vient pimenter l’intrigue. Sans jamais tomber dans la déprime, nos deux héros sauront vous démontrer qu’avec une dose de bonne humeur et une vraie complicité, on peut faire face à toutes les situations !

Ce qu'on en pense

C’est très très rare pour moi de lire un shojo et encore plus de l’apprécier. Et ici, il faut reconnaître que c’est le cas.

Probablement grâce à son aspect science-fiction avec ce mystérieux compte à rebours annonçant la mort de ceux qui nous entourent. Ceux qui autrefois étaient les meilleurs amis sont désormais un jeune couple dont la durée semble réduite à 3 mois. Ces deux premiers tomes posent de bonnes bases pour une belle histoire, à suivre.

Mission : Yokazura Family T1 par Hitsuji Gondaira (Kana)

A propos de la BD



Taiyô Asano est un lycéen à la timidité maladive. La seule personne avec qui il arrive à parler normalement est son amie d’enfance Mutsumi Yozakura. Mais cette dernière est la fille d’une famille d’espions qui oeuvre depuis plusieurs générations, et son grand frère, qui lui voue une affection excessive, a décidé d’éliminer Taiyô !



Ce qu'on en pense



J’ai beaucoup aimé cette histoire extravagante proposée dans ce tome pilote. Très original, le récit délivré ici nous plonge dans un monde d’espionnage dans une famille de barjots (y a clairement pas d’autres mots).

Asano qui va être le dernier à rejoindre cette famille pour protéger son amie Yozakura va s’apercevoir que celle-ci est bien plus importante qu’il ne semble. Subissant les pires tests d’aptitude et faillant mourir 30 fois en un tome, celui-ci va tout faire pour la protéger.

Excellent tome qui me donne envie de voir ce qu’il en est avec le reste de l’univers de ce monde si particulier.

