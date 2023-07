4 Mangas de qualité sur des thèmes variés à lire ce week-end

Vous ne savez pas quoi lire ce week-end ? Nous vous avons préparé une sélection 4 de mangas de qualité. Il y en a pour tous les goûts.

Fresque historique, espionnage, chats maléfiques et intelligence artificielle, vous n’avez que l’embarras du choix pour vous évader.

On vous parle du final de Tesla Note, de l’adieu de Creepy Cat, du nouveau grand combat de Bokko et de l’importance d’avoir des amis dans le monde post-apocalyptique de Rebuild The World. Ces mangas sont tous publiés chez Vega-Dupuis.

Tesla Note 6 et 7 (fin)

Cette série d’espionnage SF basée sur les découvertes de l’inventeur Nikola Tesla se termine en beauté. Dans le tome 6, la situation se complique pour nos héros. La CIA est infiltrée et ils deviennent suspects. Ce chapitre est toujours aussi captivant avec de nombreux retournements de situation.

Le tome 7 de Tesla Note sonne la fin de la série. Il est plus basé sur l’action. L’affrontement final est dantesque. La fin de Tesla Note confirme une nouvelle fois la qualité de son scénario, servi par des dessins percutants.

Creepy Cat Tome 4 (fin)

Le plus effrayant des chats tire sa révérence avec ce tome 4 des aventures de Creepy Cat. On en apprend un peu plus sur l’énigmatique matou imaginé par Cotton Valent. Il se fait de nouveaux amis et il disparaît pour effectuer un mystérieux rituel. Creepy Cat est toujours aussi lunaire et décalé mais on adore.

Bokko Stratège Tome 2

La qualité de ce manga se confirme dans ce tome 2. Bokko continue de protéger la ville de Ke-Ri contre l’armée Zhao avec sa connaissance de la stratégie militaire et son esprit d’analyse. Dans ce nouveau chapitre, il va devoir affronter un nouvel adversaire à sa taille.

Bokko est toujours aussi impressionnant et intense. On sent une réelle tension dans les dessins. Excellent !

Rebuild The World Tome 3

Akira continue de fouiller les ruines de ce monde post-apocalyptique accompagnée d’Alpha, son IA holographique. Il s’entoure de nouveaux amis. Il n’est plus seul dans son combat mais tous ne sont pas bien intentionnés.

Rebuild The World est toujours aussi rythmé avec une action qui va à 100km/h. L’histoire devient plus complexe ce qui la rend encore plus intéressante et palpitante. On adore.

