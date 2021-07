5 BD à lire cet été - Immortals Fenyx Rising, Larkia, Les 5 de Cambridge, Impact, Gun Crazy - IDBOOX

Retour de lecture sur 5 bandes dessinées variées et originales. On a lu : Immortals Fenyx Rising, Larkia, Les cinq de Cambridge, Impact et Gun Crazy.

On vous propose de découvrir 5 BD sur les thèmes : Monde post-apocalyptique, jeu vidéo, espionnage, tranche de vie et road trip sauvage.

Immortals Fenyx Rising T1 par Nykko et Looky Siamh (Glénat BD)

A propos de la BD

Le jour où Tantale invite les dieux olympiens à sa table, Fenyx, elle, n’est pas conviée au banquet. Pourtant l’intrépide guerrière se faufile à travers les couloirs, traquant ombres et recoins du palais… Car le roi des dieux, Zeus, l’a chargée d’une mission : récupérer un objet que l’hôte de la soirée lui aurait dérobé : un chien automate fait d’or, cadeau de son frère Héphaïstos.

Mais cette mission prend vite un tournant étrange et une valeur bien dérisoire, lorsque les invités divins réalisent qu’en guise de repas, Tantale leur a servi la chair de son propre fils, Pelops ! Dégoûtée par autant de vaine folie, Fenyx décide de se rendre jusqu’aux Enfers pour rétablir cette injustice et extraire le jeune homme de son tragique destin.

Une noble cause qui l’amènera au-devant de nombreux périls, provoquant sans le vouloir, le courroux d’une divinité qui dans l’ombre, dresse de nombreux obstacles sur sa route.

Amateurs de défis et d’affrontements légendaires, plongez au cœur de la mythologie grecque avec L’Odyssée de Fenyx ! Se situant dans l’univers du jeu vidéo Immortals Fenyx Rising, ce récit indépendant de l’œuvre vidéoludique lui emprunte son souffle épique ainsi que sa juste dose d’action et d’aventure.

Ce qu’on en pense

Basé sur le jeu vidéo du même nom d’Ubisoft dont je vous avais déjà parlé sur le site, cette BD en deux tomes dont je n’ai lu que le premier nous plonge au cœur d’une guerre des dieux.

On va évidemment suivre Fenyx, héroïne du jeu vidéo dans une aventure inédite et indépendante du jeu. On va croiser tout le bestiaire des dieux grecs entrer dans la ronde. Richement coloré, l’œuvre est une sympathique approche du monde des divinités mythologiques. Une lecture intéressante.

Larkia par Ingrid Chabbert et Patricio Angel Delpeche (Glénat BD)

A propos de la BD

La société a implosé. Les années, en passant, ont transformé les villes en cimetières où seul règne le silence. L’horizon n’offre désormais au regard qu’un désert de misère et dans ce contexte, Larkia accouche d’un petit garçon bien décidé à vivre, mais dont les yeux restent clos.

Le lendemain de sa naissance, alors qu’elle se remet à peine de l’opération, ils sont tous deux pris en chasse par des miliciens aussi enragés que surarmés. Sans relâche, la mère et l’enfant fuient, car ni repos, ni réponses ne leur sont accordés.

Quelque part, dans le passé, se trouve une explication… l’origine de cette course poursuite violente et insensée.

Ce qu’on en pense

Ce one shot inspiré de Mad Max se situe dans un monde post apocalyptique. Récit également de science-fiction, on nous plonge dans une étrange conspiration dont l’action est continue, avec quelques flashbacks dans la jeunesse de l’héroïne.

C’est une bien étrange histoire qui vous attend ici. Le rendu global ne m’a pas plus emballé que cela.

Les cinq de Cambridge par Valérie Lemaire et Olivier Neuray (Casterman)

A propos de la BD

Alors que la crise de 1929 a plongé les classes populaires anglaises dans une misère noire et que le fascisme émerge partout en Europe, dans les amphithéâtres de Cambridge, la majorité des étudiants reste indifférente, assurée d’appartenir à une caste immuable d’élus.

Mais les certitudes se lézardent pour certains, et au doute succèdent le dégoût puis la conviction que le Vieux Continent se compromet. Seule l’Union soviétique semble avoir quitté la rive à temps…

De cette prise de conscience naît le plus incroyable réseau d’espions du XXe siècle, qui, dans l’ombre, infléchira radicalement, pendant plus de 30 ans, le cours de l’Histoire : Les Cinq de Cambridge !

Ce qu’on en pense

Dans cette BD basée sur des faits réels, on est au cœur d’une machination incroyable où cinq étudiants de l’élite anglaise bourgeoise vont se retrouver à travailler pour l’ennemi : les communistes de l’URSS.

On retrouve ici un récit historique qui m’était totalement inconnu et qui mérite qu’on s’y intéresse pour en apprendre encore plus sur les relations géopolitiques de l’époque.

Impact par Gilles Rochier et Deloupy (Casterman)

A propos de la BD

Âgé d’une quarantaine d’années, Dany vit en marge de la société. Aux prises avec la justice, abimé par un trauma qu’il cache, il se voit obligé d’aller consulter une psychanalyste…

Jean est un ouvrier à la retraire. Il vit dans un Ephad et se sait condamné par la maladie. Lui aussi va raconter son histoire… Il y a des années. Une nuit. Une course poursuite. Des coups de feu.

Ce qu’on en pense

Dans Impact, on va entendre le récit de deux hommes et deux destins, en apparence non liés et qui finiront par se joindre à la fin.

Chacun d’eux a un drame à raconter à ses proches, drame dont on découvrira plus tard le lien qui unit nos deux protagonistes. Ce récit sombre et pesant est globalement intéressant sans pour autant être la révélation de l’année.

Gun Crazy T1 par Steve D et Jef (Glénat BD)

A propos de la BD

La balade sauvage de Dolly Sanchez & Lanoya O’Brien, deux filles prêtes à tout pour réaliser leur rêve d’une vie meilleure et qui n’hésitent pas à dégommer à tout va quand elles sont face à des bouseux white trash racistes et méchants.

Ce « road BD » déjanté, ultra violent et bourré d’humour nous plonge au cœur d’une Amérique redneck rongée par des super héros néonazis et des tueurs en série qui s’adonnent sans retenue à leurs pulsions de vie et de mort.

À la croisée des films de Tarantino, des k7 VHS et des années 80, ce western moderne plein de surprises et de bonus est mis en images par un duo d’auteurs survoltés !

Ce qu’on en pense

Véritable pépite graphique, Gun Crazy est un condensé d’actions en hommage aux années 80.

Complètement déjanté, l’histoire va nous fait partir à la rencontre de nombreux personnages hauts en couleurs. On suit les différents parcours avant que ceux-ci ne finissent par se retrouver. Gros coup de cœur pour ma part pour cette BD, pour laquelle je vous enjoins fortement la lecture.

