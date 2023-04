5 idées de romans à lire en avril 2023

Vous allez peut-être prendre un peu de vacances ? Envie d’un bon bouquin ? Voici 5 romans validés par la rédaction qui vous procureront de l’évasion et quelques frissons sans prise de tête.

Nous avons sélectionné : Sous un ciel de sucre de Seanan McGuire (Pygmalion). Des meurtres pour lâcher prise de Karsten Dusse (Le Cherche midi). Bienvenue à l’hôtel Savoy de Prudence Emery et Ron Base. Les garçons qui brûlent d’Eva Björg Ægisdóttir ( tous deux aux Editions de La Martinière). Eux de Kay Dick (Le livre de Poche).

Les garçons qui brûlent

A propos du livre

Dans une petite ville paisible non loin de Reykjavík, une maison est ravagée par les flammes. À l’intérieur : le cadavre d’un jeune homme de vingt ans. Cette découverte macabre se mêle à la disparition d’une jeune fille au pair quelques mois plus tôt. Chargée d’enquêter, l’inspectrice Elma découvre bientôt que derrière les volets des maisons familiales a priori sans histoires se cachent des secrets que tous les membres de la communauté cherchent à protéger. Mais la vérité est-elle souhaitable ?

Pourquoi le lire



Si vous aimez les polars nordiques, Les garçons qui brûlent va devenir un incontournable ! Ambiance avec la flic Elma.

Ce Page Turner est super bien construit. Les descriptions et les détails sont savamment dosés, les personnages ciselés, la plume alerte, le suspense est bien mené et on ne suppose pas la fin. L’autrice manie à la perfection les faux-semblants. Amateurs de suspense vous serez comblés !

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Eux

A propos du livre

Ça commence par la mort d’un chien, par des bruits de pas étouffés, par la confiscation de livres. Par le sac de la National Gallery, purgée de ses œuvres. Puis viennent les miradors, érigés pour surveiller les côtes, et des hommes armés, qui parcourent les campagnes en détruisant chaque œuvre d’art qu’ils dénichent… et ceux qui cherchent à les protéger. Ils capturent les dissidents – les écrivains, les peintres, les musiciens et même les célibataires et les couples sans enfants – lors de vastes rafles. Ils veulent soigner la société des personnalités subversives. Mais quelques survivants ont réussi à fonder en secret un havre de paix pour les réfugiés culturels, leur permettant de préserver leur art, de créer, d’aimer et de se souvenir. Du moins, jusqu’à ce qu’on les découvre, ou qu’on les dénonce.

Pourquoi le lire



Eux fait parie de ces pépites qu’on découvre assez tard. Publié au Royaume-Uni en 1977, il est inédit aujourd’hui en France.

On pourrait classer ce roman de 160 pages dans la catégorie livre d’anticipation ou dystopique. Eux, joue un rôle d’agitateur, à l’heure où l’obscurantisme, le populisme et une tendance à la parole unique tentent de prendre le dessus et pourtant, il a été écrit il y a près de 50 ans.



Le roman de Kay Dick ou plutôt les 9 textes dont il est composé est plein de mystères. Le style dépouillé intensifie l’intrigue et résonne comme une sonnette d’alarme. On peut détester Eux ou en faire son livre de chevet, pour ma part j’ai choisi la seconde option.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Sous un ciel de sucre

A propos du livre

Les événements étranges font partie du quotidien des pensionnaires d’Eleanor West. Pourtant, lorsqu’une fille vêtue d’une robe de bal en forme de pièce montée atterrit dans la mare aux tortues derrière l’école des enfants indociles, ils sont abasourdis. Et quand ils apprennent qu’il s’agit de la fille de Sumi, morte avant d’avoir pu enfanter, ils comprennent que tout menace une nouvelle fois de s’écrouler…



Pourquoi le lire



Sous un ciel de sucre a obtenu le Prix Hugo de la meilleure série 2022. Attention c’est le tome 3, je n’avais pas lu les deux premiers tomes, mais peu importe, on raccroche les wagons sans problème.

On entre dans l’univers de Seanan McGuire comme dans un bon bain. C’est étrange, palpitant et on a envie d’en savoir tellement plus ! D’ailleurs la série est en cours d’adaptation par Paramount Pictures.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Bienvenue à l’Hôtel Savoy – Le crime de la chambre 705

A propos du livre

L’extravagante Priscilla Tempest est l’attachée de presse du très prestigieux hôtel Savoy à Londres. Au cœur des fringantes années 1960, l’établissement accueille des invités célèbres : Elizabeth Taylor et Richard Burton se crêpent le chignon dans le lobby, des membres de la famille royale folâtrent dans les couloirs… Rien qui ne saurait entacher la réputation du lieu. Rien, sauf peut-être ce cadavre retrouvé dans la suite 705 ? Un meurtre au Savoy ? Shocking !

Les soupçons se portent rapidement sur Priscilla, qui se remet de ses excès de champagne de la veille. Elle doit pourtant mener l’enquête si elle veut sauver sa tête ! Pas simple quand on a un sérieux don pour s’attirer des ennuis, et qu’un journaliste agaçant de charme décide de fourrer son nez partout.

Pourquoi le lire



Vous aimez les Cosy Mystery, ce roman n’attend que vous ! Cette lecture est drôle, rafraichissante et fait du bien aux zygomatiques et quelle couv’ !

On passe un excellent moment avec Priscilla Tempest dans une ambiance chic, choc et très 60’s. Le style est léger, pas prise de tête, Bienvenue à l’Hôtel Savoy se lit vite et on attend le tome 2 !

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Des meurtres pour lâcher prise

A propos du livre

Il n’y a guère de métier plus éprouvant pour les nerfs que celui d’avocat de la mafia. Björn Diemel en sait quelque chose. Par bonheur, il a trouvé une solution pour en finir avec le stress et l’anxiété qui minaient son quotidien : la méditation de pleine conscience. À l’aide d’un coach, il a ainsi réussi à faire ses premiers pas sur le chemin du bien-être. Et aujourd’hui, tant sa vie professionnelle que ses relations avec sa femme et sa fille se sont nettement améliorées.

Björn n’est pourtant pas tout à fait au bout de ses peines. Pour véritablement lâcher prise et profiter du moment présent, il a en effet omis quelques étapes importantes. Alors que les cadavres s’accumulent, il lui est maintenant urgent d’apprendre à éliminer son stress sans pour autant éliminer ceux qui le provoquent…

Pourquoi le lire

Meurtres et développement personnel Whaaaaaaat ? Ce second tome de la série de Karsten Dusse a de quoi intriguer.

Regard ironique sur notre société, méthode de développement personnel décalée, meurtre et suspense, ce livre réussit à nous faire déconnecter et parfois nous pousse même à la réflexion. Sans être le livre du siècle, on passe un bon moment de lecture.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

