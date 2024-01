5 lectures en ce début d’année 2024 – Roman, thriller, document

La rentrée littéraire d’hiver est riche et variée. Nous avons sélectionné cinq livres très différents les uns des autres à lire en fonction de vos envies.

Voici cinq idées de lecture : “L’Affiche Rouge” de Benoît Rayski (Archi Poche). “Le Grand Magasin des Rêves” de Lee Li-Ye (Éditions Picquier). “La Bande de l’Abribus” de Luce Michel (Black Lab). “Missak et Mélinée Manouchian : Un Couple en Résistance” de Gérard Streiff (L’Archipel), et “Le Clan Snæberg” d’Eva Bjorg Ægisdóttir (La Martinière).

Le Clan Snæberg

À propos du livre



Dans un hôtel perdu sur un champ de lave de la péninsule de Snæfellsnes, en Islande, se déroule une étrange réunion de famille : celle du clan Snæberg.

Alors que le temps se détériore et que l’alcool coule à flots, l’un des membres de la puissante famille disparaît. La menace d’un rôdeur sème le doute parmi les convives. Mais le vrai danger ne se trouverait-il pas… à l’intérieur de l’hôtel ?

Les rancœurs et le passé douloureux du clan Snæberg vont remonter peu à peu au jour, jusqu’à ce que la vérité, effarante, soit révélée.

Pourquoi le ire ?

Si vous aimez les thrillers, arrêtez-vous tout de suite sur “Le Clan Snæberg”. Après “Les Filles qui Mentent”, l’autrice nous propose un livre encore meilleur.

L’intrigue est bien ficelée et dépasse nos attentes. Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer un moment haletant.

Huis clos, histoires de famille, cadre isolé au fin fond de l’Islande dans un hôtel High-tech… C’est fort, plein de fausses pistes, parfait pour dévorer une histoire hallucinante bien au chaud !

Pour lire un extrait ou vous acheter le livre Cliquez ici



L’Affiche Rouge

À propos du livre

Ils avaient leurs portraits sur les murs de nos villes… Le 21 février 1944, les 23 ” terroristes ” de l’Affiche rouge, résistants immigrés et communistes, étaient fusillés au Mont Valérien. 80 ans plus tard, jour pour jour, ils entrent au Panthéon dans le sillage des époux Manouchian. Une histoire exemplaire d’engagement, de courage et de valeurs, trop peu connue des Français.

” Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent… ” Tous étaient membres des FTP-MOI, l’organisation militaire du Parti communiste pour les étrangers. Des immigrants, certes, venus de Pologne, de Hongrie, de Roumanie, d’Arménie. Mais des hommes qui chérissaient la France.

Pourquoi le lire ?

Ce récit est éminemment éclairant car il dépeint la véritable histoire du réseau de la FTP-MOI (Francs-Tireurs et Partisans-Main d’œuvre immigrée), et des autres réseaux existants dans Paris sous l’Occupation.

Le journaliste nous plonge dans le 10e arrondissement de Paris. À l’époque, ce quartier était un QG pour l’immigration des Juifs venus d’Europe de l’Est et les communistes.

Les collabos appelaient les membres de la FTP-MOI « l’armée du crime ». Ils étaient bien entendu des résistants prêts à tout et surtout à partager et à s’entraider.

Si vous aimez les ouvrages sur le thème de la Résistance, ne passez pas à côté de ce livre court en nombre de pages mais intense par son propos !

Pour lire un extrait ou vous acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici



La Bande de l’Abribus : Du Rififi en Psychiatrie

À propos du livre

Une clinique psychiatrique aux confins de trois villages du Sud de la France, un abribus où les patients prennent l’habitude de se retrouver pour fumer et pour discuter lorsqu’il pleut : Valérie, Viviane, Yves, Aurore forment ainsi une sympathique petite bande de dépressifs…



La clinique a bien du mal à survivre car – paradoxe – elle a besoin de malades pour tourner mais ceux-ci partent dès qu’ils sont guéris ! La psychiatre Amélie Bescotte va trouver la solution pour « fidéliser les patients » : et si, au lieu de les soigner, on créait ou on prolongeait leurs addictions… Au Diable le serment d’Hippocrate !

Céline, une des femmes de chambre, se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond et commence à mener l’enquête. Lorsque, cerise sur le gâteau, un cadavre est découvert dans l’enceinte de la clinique, les esprits s’échauffent …



Pourquoi le lire ?

Si vous aimez l’humour noir, très noir, ce roman est à lire absolument. Certains passages sont parfois à peine crédibles mais l’ensemble est bien mené.

Entre drame et comédie sarcastique, le roman contient ce qu’il faut de suspense, de délire et d’enquête pour une pause livresque très agréable.

La couverture du livre reflète parfaitement bien l’ambiance de l’ouvrage. Accrochez-vous, cette bande de patients attachants va vous faire passer un bon moment.

Pour lire un extrait ou vous acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici



Missak et Mélinée Manouchian : Un couple en Résistance

À propos du livre

Lui, le poète résistant fusillé au Mont Valérien à 38 ans, elle qui témoignera sa vie durant de la vie et du sacrifice du chef du groupe de l’Affiche rouge.



Lundi 21 février 1944, prison de Fresnes. Missak écrit à Mélinée, sa ” petite orpheline bien-aimée ” : ” Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures… Au moment de mourir, je proclame que je n’ai aucune haine contre le peuple allemand. ”

Trahi, traqué, arrêté, torturé, jugé par un tribunal militaire allemand avec ses camarades, Missak Manouchian est apparu en photo au milieu d’une affiche rouge sur les murs des villes de France pour attiser la haine contre les ” terroristes étrangers, les juifs, les bolchéviques “. Affiche très vite devenue le symbole du courage et du sacrifice.

Mélinée, elle, a échappé à l’arrestation avec le secours de la famille Aznavourian. Pour, très vite, reprendre une activité dans la Résistance. Et, après-guerre, entretenir la mémoire des héros des FTP-MOI.



Pourquoi le lire ?

Missak et Mélinée Manouchian entreront au Panthéon en février 2024. Ce livre complète parfaitement notre lecture évoquée plus haut pour “L’Affiche Rouge”.

Dans cette biographie croisée, l’auteur nous invite à faire plus ample connaissance avec ces deux héros de la Résistance.

Documenté et illustré par endroits, cet ouvrage est passionnant pour comprendre l’engagement et le destin tragique de ces amoureux de la liberté, quoi qu’il en coûte !

Pour lire un extrait ou vous acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici



Le Grand Magasin des Rêves

À propos du livre

Il existe une ville où l’on ne peut se rendre que dans son sommeil. L’endroit le plus populaire de cette ville est le Grand Magasin des Rêves, qui semble un immense paquebot tout miroitant de lumières et haut de quatre étages où l’on propose et vend tous les rêves imaginables : rêves d’enfance, de voyage, de nourriture délicieuse, mais aussi cauchemars, songes prémonitoires ou consolateurs.

La jeune Penny vient juste de réussir son entretien d’embauche, elle commence son travail à la réception du rez-de-chaussée, et c’est avec elle que nous allons découvrir l’univers chatoyant du Grand Magasin des Rêves, où, chaque nuit, une foule de dormeurs humains et animaux viennent choisir les rêves qu’ils désirent vivre.



Pourquoi le lire ?

Avec “Le Grand Magasin des Rêves”, on change complètement d’univers. Place à l’imagination, à la poésie, à la soft romance et au retour en enfance.

Doux comme un berlingot à la fraise, on pénètre dans un univers qui fait du bien au corps et au cœur. On se laisse bercer au fil des pages, on pétille à d’autres moments et surtout, on en redemande. Le livre a conquis plus d’un million de lecteurs en Corée et on adhère aussi complètement !

Pour lire un extrait ou vous acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités