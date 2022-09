5 livres Pop-Culture à dévorer sans modération

Pour attaquer la rentrée en douceur, on vous a concocté une sélection de 5 livres Pop-Culture à lire et à savourer sans modération.

Manga, animation, super-héros, Artbook ou guerre dans les étoiles, il y en a pour tous les goûts. Vous allez en prendre plein les yeux et parfaire votre culture geek avec ces 5 livres beaux et originaux.

Postcard Planet

Editeur : Kaze Manga

Les très nombreux fans de The Promised Neverland vont se délecter avec cet Artbook. Il met à l’honneur le travail de Posuka Demizu l’illustrateur de ce manga phénomène.

Avant de poursuivre, il faut prendre conscience que ce livre n’est pas un dédié à The Promised Neverland. Il va bien au-delà. L’ouvrage rassemble les dessins, les travaux et les réflexions de Posuka Demizu réalisés pendant son temps libre lors de la publication de The Promised Neverland. C’est beau et très coloré.

Les illustrations fourmillent de détails qu’on s’amuse à repérer. On en prend plein les yeux. Elles oscillent entre poétique et fantastique. Elles ont même parfois un petit côté effrayant lorsqu’on s’y attarde vraiment.

Postcard Planet est fortement recommander aux fans de The Promised Neverland mais aussi à tous ceux qui aiment les univers riches, fouillés avec de splendides illustrations.

Tout l’art de Mamoru Hosada

Editeur : Huginn & Munnin

Le titre parle de lui-même. Ce livre est consacré à l’œuvre de l’immense Mamoru Hosada. Il fait partie des grands maîtres de l’animation japonaise. On le considère même comme le successeur de Hayao Miyazaki.

Cofondateur du Studio Chizu, il est déjà à l’origine de véritables petits chefs-d’œuvre variés au style incomparables. On lui doit par exemple Summer Wars (2009), Les enfants Loups (2012), Mirai, ma petite soeur (2008) et dernièrement Belle (2020). Ce dernier est une adaptation spectaculaire de La Belle et la bête.

Le livre de Huginn & Munnin rend hommage au personnage avec une iconographie exceptionnelle. Les 8 films du réalisateur sont décryptés avec des images, des story boards et des croquis qui s’étalent sur des pleines pages. On plonge au cœur de la fabrication des films et on se délecte de la qualité de chaque élément.

Plusieurs pages sont également consacrées au marketing autour de chaque long métrage. On bave littéralement devant tous ces goodies. Le livre Tout L’art de Mamoru Hosada est incontournable autant que ses films.

Tout L'art de Mamoru Hosada est incontournable autant que ses films.

Hommage à Illumination

Editeur : Ynnis Editions

Vous connaissez certainement les Minions entièrement dévoués à Gru et à sa cause. Ils sont le fruit d’Illumination, un studio d’animation qui a su s’imposer face aux géants du secteur.

Entre la Californie et Paris avec les studios Mac Guff, l’histoire d’Illumination est une vraie Success Story. Ce livre hommage décrypte les clés de son succès et le parcours de la société.

Avant le Minions, il y a eu Moi, Moche et Méchant, une véritable bouffée de fraicheur dans un monde du dessin animé très encadré et de plus en plus endormi.

Ce livre nous révèle des secrets comme les origines étonnantes des Minions ou les inspirations qui ont donné naissance à chaque film du studio. Et, il y en a déjà beaucoup. Cet hommage évoque également les projets d’Illumination dont une adaptation de Super Mario. Là, on craint le pire malgré le génie du studio.

Ce livre hommage décrypte les clés de son succès et le parcours de la société.

X-Men Trading Cards

Editeur : Huginn & Munnin

Créés par le Jim Lee, les X-Men comptent parmi les super-héros les plus populaires de l’univers Marvel. Ils ont été un peu éclipsés par les Avengers mais ils ont un personnalité complexe qui les placent à part dans les Comics.

Parmi les plus connus, on peut citer le Professor X, Wolverine, Storm, Magneto, Cyclops ou encore Mystique mais il en existe des dizaines d’autres.

Devant leur succès, Marvel a demandé à Jim Lee d’illustrer une série de cartes. Il crée alors une collection avec tous les mutants et elle devient immédiatement iconique. Cette encyclopédie rassemble toutes ces cartes avec une fiche descriptive de chaque mutant.

Avant d’être sur des cartes collector, la popularité des X-Men n’a pas toujours été au rendez-vous. La première partie du livre détaille justement cette traversée du désert et la remontée en puissance des mutants dans le cœur des lecteurs. C’est une vraie mine d’informations.

C'est une vraie mine d'informations.

Star Wars La Haute République : La Chute de L’Etoile

Editeur : Pocket



On termine cette sélection Pop-Culture Geek avec un roman mais il ne s’agit pas de n’importe quel livre. La Chute de L’Etoile s’intègre dans une vaste projet cross-média développé chez plusieurs éditeurs. Il développe l’histoire des Jedi en remontant 200 ans avant les événements des films.

Les chevaliers sont présentés sous un jour inédit. Cela redonne un peu d’intérêt à la saga Star Wars malheureusement essorée par la multiplication des spin-off.

La Chute de L’Etoile est la suite La lumière des Jedi et de L’orage Gronde. Comme pour les deux précédents romans plutôt destinés aux adultes, l’histoire est de qualité. Ces nouveaux héros de la Haute République n’ont rien à envier aux Skywalker.

Ces nouveaux héros de la Haute République n'ont rien à envier aux Skywalker.

