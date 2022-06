555 – Roman lauréat du Prix des Voyageurs Lecteurs

Le 45e Prix Relay des Voyageurs Lecteurs a été décerné à Hélène Gestern pour son livre 555 aux éditions Arléa.

Le jury était présidé par Marlène Dolveck, Directrice générale de SNCF Gares & Connexions.

Le roman de l’écrivaine était en compétition avec: Connemara de Nicolas Mathieu (Actes Sud). Azincourt par temps de pluie de Jean Teulé (Mialet – Barrault). Chef de Gautier Battistella (Grasset). Coeur du Sahel de Djaïli Amadou Amal (E. Colas).

A propos du livre



Grégoire Coblence, associé d’un luthier, découvre une partition ancienne. Après l’avoir fait déchiffrer, il acquiert la certitude qu’elle a été écrite par Domenico Scarlatti, le plus illustre des compositeurs pour clavecin. Mais la partition disparaît.

Après le beau récit biographique sur Armen Lubin, Hélène Gestern revient au roman avec cet énigmatique 555. Comme souvent chez l’autrice, le roman classique se double d’une enquête. Il s’agit ici d’une enquête sans enquêteur. Mais plutôt de la résolution d’une énigme qui nous tient en haleine jusqu’au bout. De quoi s’agit-il ?

Notre avis

Si vous aimez les jeux de piste ce livre est pour vous. Et quand en plus on vous fait découvrir Scarlatti comme jamais cela s’apparente à un cadeau ! Il règne dans ce roman une musique indescriptible, merveilleusement orchestrée par l’écrivaine !

Une lecture captivante hors des sentiers battus.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

