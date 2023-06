A la découverte de romans pour ados à lire en juin

Voici trois lectures qui pourraient plaire aux ados dès 14 ans. Nous avons sélectionné des romans sympathiques et étonnants qui vident la tête !

Nous découvrons : Le Porte-Lumière, de Aiden Thomas (Naos). Royal Blood, de Aimée Carter (PKJ). Mysteries of Thorn Manor, de Margaret Rogerson (Big Bang).

Le Porte-Lumière

Résumé

Bienvenue aux épreuves du Porte-Lumière, où dix demi-dieux encore adolescents s’affrontent pour le plus auguste des enjeux : restaurer le pouvoir du soleil et sauver Reino del Sol des forces du chaos. Le vainqueur apporte lumière et vie à tous les temples de Reino del Sol en honorant le sacrifice du perdant. Mais pour une fois, tous les participants aux épreuves ne sont pas des Dorés, les demi-dieux les plus puissants. L’un est le fils du dieu de la malchance et l’autre est… Teo, un garçon transgenre de dix-sept ans, fils de la déesse Jade Quetzal. Niya, sa meilleure amie, ainsi que leurs concurrents surentraînés, lutteront pour la victoire… alors que les deux garçons lutteront pour leur survie !

Pourquoi le lire

Alerte coup de cœur ! L’autrice de Cemetery boys (lire la chronique) est de retour en France. Plus abouti que son premier roman, Le Porte-Lumière contient tous les ingrédients pour une bonne lecture : des personnages tout en nuances, attachants ou détestables (mais tous rédemptables), une intrigue aux petits oignons et son lot d’action et de retournements de situation.

L’univers fantasy, riche et coloré, est couplé à la présence de personnages LGBTQIA+ et aux thèmes chers aux romans young adult (adolescents qui se découvrent et s’affirment – et problématiques sociales de manière générale).

Royal Blood

Résumé

Evangeline Bright est la fille illégitime du Roi d’Angleterre, Alexander III, et a grandi loin de la famille royale aux États-Unis. Mais peu avant ses 18 ans, elle emménage dans le palais de Windsor, où elle se sait détestée de tous, et particulièrement de sa belle-mère et sa belle-sœur. Alors que contre toute attente Alexander souhaite nouer des liens avec Evangeline et rattraper le temps perdu, la jeune fille se retrouve exposée aux yeux de tous par la presse qui découvre son existence, et accusée de meurtre. Au cœur du scandale, sa vie jugée par tout un peuple, elle se retrouve presque seule contre tous. L’appui du beau Kit suffira-t-il pour que la jeune fille ne perde pas pied ?

Pourquoi le lire

Aimée Carter nous emmène dans un monde alternatif où meurtre, intrigues de cour, enquête et personnages tout en nuance attendent les lecteurs.

Entrecoupé de fausses coupures de presse, le récit de Royal Blood et ses rebondissements sont habilement amenés – malgré quelques facilités scénaristiques. Les liens familiaux sont au cœur du récit, tout comme les calomnies, les maladies mentales et les agressions. Tant au niveau d’Evie que dans son rapport (et ses relations) aux autres, on perçoit une réelle évolution. Une bonne lecture, divertissante.

Mysteries of Thorn Manor

Résumé

Elisabeth Scrivener vit désormais auprès du sorcier Nathaniel Thorn et de Silas, leur compagnon démon, revenu auprès d’eux. Mais il se passe quelque chose d’étrange au manoir : les protections magiques de la résidence font des siennes et emprisonnent de force ses occupants. Il va falloir découvrir rapidement l’origine de la magie qui a détraqué ces défenses, car le fameux Bal d’hiver approche… Ce qui ne sera pas une tâche aisée quand la maison se révèle pleine de secrets inattendus, et que tout ce à quoi Elisabeth aspire, c’est de pouvoir embrasser Nathaniel en paix. Mais il devient bientôt clair que le manoir ne redeviendra docile que si on lui paie le prix qu’il exige…

Pourquoi le lire

Suite directe de Sorcery of Thorns, cette novella apporte une touche douce et heureuse aux personnages principaux. Mysteries of Thorn Manor se déroule quasiment totalement en huis clos, quelques mois seulement après les événements de Sorcery of Thorns.

Alors que dans Sorcery, la romance est au second plan, elle est ici au centre du récit. L’intrigue n’est qu’un prétexte à la relation entre Elisabeth et Nathaniel, à leur rapprochements et à l’assurance des sentiments qu’ils se portent. Une jolie lecture, qui on espère, n’est qu’une parenthèse avant l’annonce d’une « vraie » suite.

